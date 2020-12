‘Als El Ghazi vertrouwen heeft, zit hij bij de beste spelers in de competitie’

De maand december is voor Anwar El Ghazi een heel mooie gebleken. De aanvaller van Aston Villa heeft een basisplaats veroverd en beloont het vertrouwen van trainer Dean Smith al weken met doelpunten en belangrijke momenten. El Ghazi wist in de laatste maand van het kalenderjaar vijf keer doel te treffen en scoorde daarmee in december samen met Mohamed Salah het vaakst van alle Premier League-spelers.

Maandagavond bewees El Ghazi andermaal zijn waarde, toen hij kort na rust de 1-1 op het bord zette op bezoek bij Chelsea. Het betekende zijn vijfde doelpunt van het seizoen en het punt werd door Aston Villa over de streep getrokken. “Ik ben goed in vorm en voel me sterk. De manager gaf me een kans en die heb ik met beide handen aangepakt”, zei El Ghazi na afloop van het duel op Stamford Bridge. “Het is wel zwaar om zoveel wedstrijden te spelen in een korte periode, dat ben ik niet gewend. Ik had hiervoor bijna twee maanden niet gevoetbald. Maar ik kom er wel doorheen. Het is altijd fijn om te scoren en het team te helpen.”

El Ghazi, die begin november zijn eerste minuten maakte na een blessure, kan de laatste weken rekenen op de steun van zijn ploeggenoten. “Hij is een geweldige voetballer", vindt middenvelder John McGinn. "Als Anwar het vertrouwen heeft, behoort hij tot de beste spelers in deze competitie. Hij liet zijn hoofd niet hangen toen hij niet speelde, hij bleef vechten en hij bleef een goede teamgenoot. Hij wordt daar nu voor beloond.” Ook trainer Smith roemt zijn pupil. “Sinds Anwar in de basis is gekomen, heeft hij vijf keer gescoord in evenveel wedstrijden. Daar heb ik weinig tegenin te brengen.”

— Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 28, 2020

Danny Blind temperde in de studio van Ziggo Sport de hoge verwachtingen van de tweevoudig Oranje-international. “We hebben het over een maand dat hij goed presteert. Een maand slechts”, aldus Blind na het gelijkspel van Aston Villa tegen Chelsea. “Als hij in goeden doen is en in een aanvallende ploeg speelt, moet hij tussen de acht en twaalf goals kunnen maken in een seizoen. Laat hem dit maar eerst proberen vol te houden, dan denk ik dat hij nog verder kan groeien.”

Aston Villa draait een uiterst succesvol seizoen tot dusver en staat op een knappe vijfde plek. De achterstand op koploper Liverpool is slechts zes punten. De ploeg van Smith heeft zelfs nog een wedstrijd tegoed. “We doen het als team heel goed. Of we Europees voetbal kunnen halen? Dat weet je nooit”, gaat El Ghazi verder. “We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Op nieuwjaarsdag spelen we tegen Manchester United. Daarna zien we wel verder.”