Dumfries openhartig: ‘Voorgenomen om daarover nooit mijn mond te houden’

2020 was het jaar van vele mooie sportmomenten, maar ook het jaar van de Black Lives Matter-protesten. Denzel Dumfries maakte van de gelegenheid gebruik om zijn stem te laten horen, toen hij samen met Memphis Depay in Rotterdam deelnam aan een demonstratie tegen racisme. Een bewuste keuze, zo vertelt een openhartige Dumfries op de clubwebsite van PSV als hij uitgebreid terugblikt op het afgelopen kalenderjaar.

Dumfries geeft aan meerdere keren in zijn leven geconfronteerd te zijn met racistische uitlatingen. “Dat knaagt en ik heb me voorgenomen om daarover nooit mijn mond te houden. Het was een bewuste keuze om me aan te sluiten bij het protest tegen racisme”, vertelt de aanvoerder van PSV. “Het onderwerp was actueel en ik vond dat ik mijn gezicht moest laten zien. Daarnaast wilde ik jongeren kenbaar maken dat ze nooit hun oren of ogen moeten sluiten voor racisme. Mijn boodschap was en is nog steeds: wees niet bang om er iets van te zeggen.”

De aanwezigheid van Dumfries en Depay in Rotterdam leidde tot veel media-aandacht. Zelf kreeg de verdediger ook veel reacties op zijn protestactie. “Er zijn mensen die het begrijpen en mensen die het niet begrijpen”, gaat de Oranje-international verder. “‘Ik voel me sterker door jou’, zeiden sommigen bijvoorbeeld. Oók daarom was ik daar. Tegenwoordig lijkt het alsof we ontzettend veel moeite hebben om naar elkaar te luisteren. We doen ons best niet om elkaars emoties te begrijpen. In plaats van het gesprek over iets aan te gaan, verdedigen we standvastig ons eigen standpunt.”

Naast de racisme-discussie stond het jaar voor Dumfries in het teken van het vaderschap en een trainerswissel. Het was geen gemakkelijk jaar, geeft hij toe. “Toch vind ik dat je in ieder opzicht kunt zien dat we groeien. Ondanks de moeilijke tijd, deze rare situatie en veel nieuwe jongens in ons elftal voetballen we beter en beter. We gaan heel goed met elkaar om, durven eerlijk naar elkaar te zijn en zijn professioneel. Binnen en buiten het veld. Het beste van dit PSV heeft nog niemand gezien.”

Het is in de ogen van Dumfries een stuk professioneler geworden bij PSV na de komst van de nieuwe trainer Roger Schmidt. “Dat merk je aan alles. Voor en na de training gaan we de gym in. We doen hersteltrainingen na een wedstrijd, ook als we na puntverlies vol in de emotie zitten. Eigenlijk ben ik meer bezig met mijn vak dan eerst.” De carrière van Dumfries bij PSV is pas geslaagd als hij met de Eindhovenaren de landstitel wint. “Dat gevoel leeft heel erg. Ik ontwikkel me persoonlijk sterk en PSV is een fantastische club om voor te spelen. Maar ik heb hier nog geen prijs gewonnen. Ik wil iets tastbaars overhouden aan mijn tijd bij PSV.”