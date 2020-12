‘Ik snap best dat ik regelmatig met Ajax in verband word gebracht’

Joël Drommel is bezig aan een ijzersterk seizoen onder de lat bij FC Twente en werd de voorbije weken veelvuldig in verband gebracht met Ajax, waar de doelman de mogelijk vertrekkende André Onana na dit seizoen moet opvolgen. Drommel zou het ‘bijzonder’ vinden om in de toekomst het doel van Ajax te mogen verdedigen, vertelt hij in gesprek met De Gooi- en Eemlander.

De kans is zeer aannemelijk dat Onana komende zomer Amsterdam verlaat voor een nieuw avontuur, aangezien de doelman nog een contract heeft tot 2022 en Ajax graag een mooi bedrag overhoudt aan de betrouwbare sluitpost. “Ik snap best dat ik regelmatig met Ajax in verband word gebracht. En mocht Onana komende zomer vertrekken, sta ik daar ook zeker voor open”, loopt Drommel alvast op de zaken vooruit. “Ik denk dat ik met mijn kwaliteiten goed bij Ajax pas. Qua type lijk ik best op André. En ik heb natuurlijk het voordeel dat ik lang én op aardig niveau gevoetbald heb.”

Drommel doelt op zijn tijd bij Almere City, waar hij als C-junior nog actief was als veldspeler. In 2011 verkaste hij naar de jeugdopleiding van IJsselmeervogels om meer kans op speelminuten te maken, maar zijn profdebuut maakte hij bij FC Twente, waar hij na een aantal seizoenen afgelopen zomer aan een transfer dacht. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel serieus overwoog om weg te gaan bij Twente afgelopen zomer. We hadden aan het begin van het seizoen bijna meer keepers dan veldspelers. Het was behelpen. Op de training deed ik tijdens partijvormen vaak mee als voetballer.” Inmiddels heeft Twente de selectie keurig op orde en gaat het verrassend als nummer zeven de winterstop in.

Wat er komende zomer gaat gebeuren, laat Drommel op zich afkomen. Een overstap naar Amsterdam ziet de doelman in ieder geval wel zitten. “Tijdens de trainingen met het Nederlands Elftal heb ik enorm genoten van het hoge niveau. Dat wil je het liefst iedere dag ervaren. Daarom wil ik na dit seizoen de volgende stap in mijn carrière zetten. Daar ben ik ook echt wel aan toe. Ik wil de absolute top bereiken en heb het geloof in mezelf dat dat me gaat lukken”, vertelt Drommel. “Bij Ajax ben je toch min of meer de elfde veldspeler in balbezit. Of het er ook daadwerkelijk van komt, is de vraag. Dat ligt uiteindelijk allereerst bij Ajax. Het enige wat ik kan doen, is dit volhouden. Als ik gewoon mijn ding blijf doen, komt er vanzelf wel iets moois op mijn pad”, besluit Drommel.