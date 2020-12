‘Barcelona wil in januari vier spelers lozen; Milan en Arsenal geïnteresseerd'

Barcelona lijkt voor een drukke winterse transferwindow te staan. De Catalanen willen zich in januari volgens de berichten uit Spanje al graag versterken met Memphis Depay (Olympique Lyon) en Eric García (Manchester City), maar moeten eerst spelers lozen om inkomende transfers te kunnen doen. Sport schrijft dat Riqui Puig, Carles Aleñá, Junior Firpo en Samuel Umtiti op de nominatie staan om komende maand te vertrekken.

Koeman werd op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Eibar van dinsdagavond gevraagd naar de spelers die op de nominatie staan om te vertrekken. “In principe praten we over dingen binnen het team: waar we ons kunnen verbeteren en wat het beste is voor de spelers die weinig minuten maken. Maar niets is definitief, dus ik ga het niet over individuen hebben”, zo geeft Koeman te kennen. Puig wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een huurperiode elders.

Koeman gaf in het begin van het seizoen al te kennen dat het voor Puig beter zou zijn om elders minuten te maken, maar de 21-jarige middenvelder wilde voor zijn kans gaan bij Barcelona. Sinds de start van het nieuwe seizoen kwam de Spaans jeugdinternational tot welgeteld 3 speelminuten in LaLiga; in de Champions League mocht hij in totaal slechts 74 minuten in actie komen. Recent zou Koeman Puig ook ten overstaan van de hele spelersgroep hebben beschuldigd van lekken naar de pers. Estadio Deportivo bracht Puig afgelopen weekeinde in verband met een tijdelijke overgang naar Real Betis, terwijl Mundo Deportivo dinsdag schrijft dat AC Milan eveneens in de markt is.

Koeman: 'Jullie weten niet wat er allemaal in de kleedkamer gebeurt'

De naam van Puig staat volgens The Athletic eveneens op het verlanglijstje van Arsenal, dat eigenlijk de pijlen gericht had op Dominik Szoboszlai. De Hongaarse middenvelder maakte echter de overstap van Red Bull Salzburg naar RB Leipzig, waardoor the Gunners nog vijf kandidaten over hebben: Christopher Nkunku (RB Leipzig), Emiliano Buendia (Norwich City), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Houssem Aouar (Olympique Lyon) en Puig. Scouts van Arsenal hebben Puig al meerdere keren aan het werk gezien en the Gunners beschouwen hem naar verluidt als de meest haalbare optie.

Ook Aleñá mag al dan niet tijdelijk vertrekken bij Barcelona. De 22-jarige middenvelder werd vorig seizoen al verhuurd aan Real Betis en heeft nog een contract tot medio 2022, maar speelde dit seizoen pas vijf wedstrijden onder Koeman. “Als er iets komt dat we goed vinden of dat bij een jonge speler past, zoals een verhuurperiode van een halfjaar bij een ander team, zullen we dat eerst met de speler in kwestie bespreken”, antwoordt Koeman op de vragen over het viertal dat volgens Sport mag vertrekken.

Daartoe behoort ook Umtiti, die in 2016 door Barcelona voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon. De 27-jarige centrumverdediger kampte de afgelopen jaren veelvuldig met blessureleed en speelde mede daardoor dit seizoen pas drie wedstrijden. Júnior Firpo kwam tot iets meer optredens: zeven stuks. De vorige zomer voor achttien miljoen euro van Real Betis overgenomen vleugelverdediger moet in de pikorde echter Jordi Alba én Sergiño Dest voor zich dulden, waardoor hij ondanks een tot medio 2024 lopend contract op de nominatie staat om te vertrekken. Umtiti en Firpo werden afgelopen zomer ook al concreet in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona.