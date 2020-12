‘Ik heb altijd gezegd dat mijn ambities nog wel verder reiken dan Ajax’

Daley Blind doet nog geen harde uitspraken over zijn toekomst. De verdediger van Ajax, die nog een doorlopend contract heeft tot de zomer van 2022, zegt in afwachting te zijn van Ajax. Waar zijn toekomst ligt, durft Blind nog niet te voorspellen. Blind keerde in 2018 terug in Amsterdam om aan zijn tweede termijn bij zijn jeugdliefde te beginnen. Ondanks zijn dertig jaar is de Oranje-international ambitieus.

Blind heeft tussen 2014 en 2018 al aan het grote werk mogen ruiken, toen hij in de Premier League vier seizoenen het shirt van Manchester United droeg. “Ik heb altijd gezegd dat mijn ambities nog wel verder reiken dan Ajax. Maar je moet ook realistisch zijn nu, ook als je ziet hoe ik ervoor sta”, vertelt de Ajacied in gesprek met NOS. Blind kende een bewogen jaar, met als dieptepunt de oefenwedstrijd tegen Herha BSC, toen de verdediger naar de grond ging en later te horen kreeg dat zijn geïmplanteerde defibrillator (ICD) was afgegaan.

Blind kreeg na afloop van wedstrijden vaak vragen van journalisten over zijn gezondheid. “Ik begrijp de vragen over mijn hart. En ik waardeer dat ook wel hoor, natuurlijk. Dat is ook een teken van interesse. Maar als we bijvoorbeeld net een wedstrijd hebben gespeeld, wil ik het liever gewoon over de wedstrijd hebben. Vraag dan even buiten de camera om hoe het met me gaat, bijvoorbeeld. Het is natuurlijk zo dat het publiek het ook graag wil weten. Ik snap het daarom heel goed, maar soms heb je het er liever niet over.”

Waar de toekomst van de verdediger ligt, durft hij niet te voorspellen. Blind vormt dit seizoen het centrale duo met Perr Schuurs in het hart van de verdediging bij Ajax. Een rol die hem goed ligt. “Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik wacht op Ajax. Ik ben bereid om te praten, laten we het daar op houden Laat duidelijk zijn dat ik het hier heel erg naar mijn zin heb en wie weet sluit ik hier wel af. Dat ligt ook aan Ajax natuurlijk. Ik doe geen beloftes.”