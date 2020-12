PSG maakt na stilte van vijf dagen vertrek van Tuchel wereldkundig

Chris Meijer 29 december 2020 • Laatste update: 10:11

Paris Saint-Germain heeft het vertrek van Thomas Tuchel wereldkundig gemaakt. Les Parisiens schrijven op de officiële website dat zijn contract is beëindigd na een ‘analyse van de sportieve resultaten’. Verschillende international media maakten vijf dagen geleden al melding van het ontslag van de Duitse oefenmeester bij de Franse grootmacht. Officieel is niet bekendgemaakt wie de opvolger van Tuchel wordt, maar onder meer transferexpert Fabrizio Romano verzekerde maandag al dat er een akkoord bestaat tussen PSG en Mauricio Pochettino.

In zijn eerste twee seizoenen pakte Tuchel twee landstitels met Paris Saint-Germain. Afgelopen zomer bereikten de Parijzenaren voor het eerst in de clubhistorie de finale van de Champions League, die werd verloren van Bayern München (0-1). PSG doet bovenin mee in de Franse competitie en behaalde als groepswinnaar de volgende ronde van de Champions League. Sportieve prestaties lijken dan ook niet ten grondslag te liggen aan het ontslag van Tuchel.

“Ik wil Thomas Tuchel en zijn staf graag bedanken voor alles wat ze deze club hebben gebracht. Thomas heeft veel energie en passie in zijn werk gestoken, natuurlijk zullen we de mooie dingen herinneren die we samen hebben meegemaakt. Ik wens hem het beste voor de toekomst”, zo laat president Nasser Al-Khelaïfi weten op de officiële website van PSG. Tuchel had in Parijs nog een contract tot het einde van dit seizoen en krijgt volgens Romano een bedrag van zes miljoen euro mee als afkoopsom.

De oorzaak van de breuk tussen PSG en Tuchel is vermoedelijk de moeizame relatie van de Duitser met technisch directeur Leonardo. Tuchel eiste in oktober via de media nieuwe spelers. Tuchel, die eerder voor FSV Mainz en Borussia Dortmund werkte, was de vijfde trainer van de Franse topclub sinds de overname van Qatarese investeerders in 2011. Zijn voorgangers waren Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc en Unai Emery. Pochettino lijkt nu dus de zesde te gaan worden. De Argentijn, die tussen 2001 en 2003 speler van PSG was, is clubloos sinds zijn ontslag bij Tottenham Hotspur. Les Parisiens hebben zijn komst nog niet officieel bekendgemaakt.