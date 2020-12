‘Jeugdinternational van Oranje kan voor 15 miljoen transfer naar Serie A maken’

Jeremie Frimpong heeft zich in de kijker gespeeld bij AS Roma. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Paulo Fonseca, trainer van de Romeinen, een groot fan is van de in Amsterdam geboren vleugelverdediger van Celtic. The Hoops verlangen voorlopig echter een bedrag van vijftien miljoen euro voor Frimpong en dat is te gortig voor de huidige nummer drie van de Serie A.

Fonseca heeft de naam van Frimpong neergelegd bij de clubleiding van AS Roma. De verlanglijst van de Portugese oefenmeester bestaat verder uit nog twee namen: Bryan Reynolds van FC Dallas en Becir Omeragic van FC Zürich. In de afgelopen weken werd er gemeld dat AS Roma een bod van 7,5 miljoen euro zou hebben uitgebracht bij FC Dallas voor Reynolds. Er zijn met Juventus, Olympique Marseille en AC Milan meer kapers op de kust voor de achttienjarige Amerikaanse vleugelverdediger.

Reynolds zou volgens Goal zelf al een akkoord hebben bereikt met Juventus, dat van plan is hem te verhuren tot het einde van dit seizoen. De Italiaanse grootmacht moet er nog wel zien uit te komen met FC Dallas. Voor de achttienjarige Omeragic zal gezien zijn tot 2023 lopende contract eveneens een behoorlijk bedrag op tafel moeten komen. FC Zürich haalde de centrumverdediger, drievoudig international voor Zwitserland, in 2018 weg bij Servette.

Voor Frimpong moet AS Roma dus met in ieder geval vijftien miljoen euro op de proppen komen. Celtic haalde de twintigjarige vleugelverdediger, die zowel op de rechter- als de linkerflank uit de voeten kan, in 2019 weg bij Manchester City, waar hij negen jaar had gespeeld. Frimpong werd geboren in Amsterdam en speelde interlands voor Oranje Onder-19 en Onder-20, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Engeland.

Frimpong beleeft bij Celtic zijn grote doorbraak in het betaald voetbal. Voorlopig speelde hij 46 officiële wedstrijden voor de Schotse grootmacht, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 8 assists. Frimpong maakte vorig seizoen deel uit van het team van Celtic dat de Schotse treble wist te veroveren: de landstitel, de Schotse beker en de Schotse League Cup. Dit seizoen dreigt Celtic voor het eerst in tien jaar weer eens naast de landstitel te gaan grijpen, want Rangers gaat momenteel met een voorsprong van zestien punten aan de leiding in de Schotse Premier League. Celtic heeft echter wel drie wedstrijden minder gespeeld.