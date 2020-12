De Jong: ‘Afscheid nemen van een zestienjarige jongen doet heel veel pijn’

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020

Henk de Jong miste dit kalenderjaar promotie met SC Cambuur, maar het jaar werd voor de trainer vooral bepaald door de roofmoord op het kind van goede vrienden. Roan Brilstra werd op 22 december 2018, toen vijftien jaar, neergestoken tijdens een roofoverval door leeftijdsgenoten in Drachten. De tiener, die meerdere keren een hartstilstand kreeg, lag een week in coma. Brilstra overleed een dag na zijn zestiende verjaardag in het ziekenhuis.

“Kerst en oudjaar stonden voor ons toen volledig in het teken van zijn ouders Simon en Angelique, onze vrienden. Hen helpen waar je kunt”, vertelt De Jong dinsdag in het Algemeen Dagblad. Hij ging met zijn broer een paar keer langs in het ziekenhuis in Groningen. “Even leek het de goede kant op te gaan, maar een dag na zijn zestiende verjaardag is hij overleden.” De ouders van Brilstra wilden niet dat hun zoon zou sterven op zijn verjaardag. Op 30 december om 00.00 uur werd de beademing afgekoppeld.

“Een week later stonden we bij zijn uitvaart. Afscheid nemen van een zestienjarige jongen doet ongekend veel pijn. Hij had nog zoveel dromen. Roan wilde net als zijn vader het leger in. Het is zo oneerlijk dat zo iemand ineens uit het leven wordt gerukt. Daar ben ik neerslachtig van geweest. Het verdriet van vrienden zien, is ook zwaar. Dat was dus ons begin van 2020. Er zijn ook nog zes andere dierbare weggevallen in de eerste maanden van het jaar. Ik ben echt van slag geweest.”

Een zestienjarige jongen kreeg 265 dagen jeugddetentie plus voorwaardelijke jeugd-tbs gekregen voor het doodsteken van Brilstra. Volgens de rechtbank in Leeuwarden was er sprake van doodslag. Een veertienjarige bij de zaak betrokken jongen werd veroordeeld tot 100 dagen jeugddetentie, waarvan 45 dagen voorwaardelijk. Hij had het wapen, een keukenmes van twaalf centimeter, meegenomen en aan zijn vriend gegeven. Daarmee is hij medeplichtig, oordeelde de rechtbank.

Het was ook het jaar waarin Cambuur naast promotie greep, omdat de KNVB besloot om geen einduitslag van de competitie op te maken. De Jong was woedend en zei dat het voor hem voelde als ‘de grootste schande in de Nederlandse sportgeschiedenis'. Spijt heeft hij niet. “Ik vond en vind dat ons groot onrecht is aangedaan. Ik sta nog honderd procent achter mijn woorden. Maar op het moment dat de rechter uitsprak dat we niet promoveerden, heb ik er een punt achter gezet. Die man was duidelijk. Als je er dan in blijft hangen, maak je jezelf helemaal gek. En dat zou ook een beetje zielig zijn.”

Hij verscheurde zijn eigen uitspraak en de uitspraak van de rechter voor het oog van de spelers. “Zo, hup. Afsluiten die handel. Klaar. Die jongens konden er wel om lachen. Als we wél in die negativiteit waren blijven hangen, hadden we nu achtste gestaan in plaats van weer koploper. En de KNVB? Ik merk dat er op kantoor nog wel wat rancune leeft. Ik ben niet haatdragend. Ik vond dat KNVB-directeur Eric Gudde een grote fout heeft gemaakt. Hij blijft langer bij de bond, las ik. Prima joh. Ik gun die man verder alles. Hij doet ook veel dingen goed. Ik kan daar heel zuiver naar kijken.”