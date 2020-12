De Telegraaf analyseert PSV: ‘Hij is de enige die nog niet voldoet’

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020 • Laatste update: 07:44

PSV gaat met veel zelfvertrouwen naar de belangrijke maand januari toewerken. Het team van Roger Schmidt verkleinde de nadelige marge ten opzichte van koploper Ajax tot één punt en ging met een fitte basiself de verkorte winterstop in. De Telegraaf stelt dinsdag dat de Eindhovense club geen actief transferbeleid zal voeren en alleen bij gebrek aan perspectief hooguit aan de uitgaande kant wil meedenken. “Het devies? ’Laat Schmidt maar schuiven’. En dat gaat de coach tot nu toe vrij aardig af”, zo analyseert het dagblad.

“Als een club er halverwege het seizoen zo goed op staat, is het verleidelijk extra te investeren. Zeker in de wetenschap dat er met een titel en bijkomende Champions League-deelname een pot met veertig miljoen euro wacht. Maar wordt PSV daar beter van?”, vraagt De Telegraaf zich openlijk af. Het dagblad schrijft dat alleen de posities van links- en rechtsback niet dubbel bezet zijn, maar dat het vinden dan wel huren van een ervaren back-up niet aan de orde is. Shurandy Sambo en Fredrik Oppegard mogen laten zien of ze al kunnen aanhaken bij de hoofdmacht en Schmidt kan ook schuiven met bijvoorbeeld Nick Viergever, Ryan Thomas, Jorrit Hendrix, Mauro Junior, Jordan Teze en Olivier Boscagli.

“De belangrijkste winst zal zitten in behoud van sleutelspelers en de weer opgeleefde Mohamed Ihattaren”, verwijst het dagblad naar de contractgesprekken met zaakwaarnemer Mino Raiola over Denzel Dumfries en Ihattaren. Daarnaast keren Eran Zahavi, Erick Gutierrez, Thomas, Armando Obispo en Marco van Ginkel terug van blessures. Mario Götze, Philipp Max, Ibrahim Sangaré en keeper Yvon Mvogo zijn stuk voor stuk versterkingen voor PSV. “Bayern München-huurling Adrian Fein heeft die potentie, maar de middenvelder moet verdedigend nog volwassen worden. De eerzuchtige goaltjesdief Zahavi is de enige die nog niet voldoet.”

“Het leergeld van vorig seizoen leek in ieder geval betaald: PSV gaat alleen nog voor zijn A-keus. De jacht op een centrale verdediger werd gestaakt, toen de toptargets niet haalbaar bleken, Teze doorbrak en Boscagli opleefde. De zoektocht zal ook deze winter niet concreet worden, nu laatstgenoemd tweetal voorlopig wel vaart bij het vertrouwen dat het krijgt en heeft. De club houdt de dynamiek in de huidige spelersgroep het liefst onaangetast”, vervolgt het dagblad, dat ook over de mogelijke valkuilen in het nieuwe kalenderjaar schrijft.

“Hoe gaan de topclubs en vooral PSV zelf om met de kwetsbaarheden van de Eindhovenaren vanaf januari? Hoe wordt ingespeeld op de ruimtes die de aanvallende backs Dumfries en Max laten? Is de ’voetballer’ Boscagli naast Teze, met de buffer Rosario-Sangaré ervoor, defensief betrouwbaar genoeg in topduels?”, vraagt De Telegraaf zich openlijk af. “Schmidt zal zijn ’belastbaarheidslijn’ doortrekken. Dan is het de vraag of het gegroeide vertrouwen in elkaar (hoe anders was dit tijdens de crisis een jaar geleden) de club richting het kampioenschap kan laten varen. PSV zal al snel worden getoetst richting landstitel nummer 25, die halverwege te grijpen lijkt.”