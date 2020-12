Maandag, 28 December 2020

Toptransfer lonkt voor Mike Trésor Ndayishimiye

NEC dreigt Syb van Ottele kwijt te raken. De verdediger lijkt niet van plan om zijn aflopende verbintenis in Nijmegen te verlengen en staat in de belangstelling van sc Heerenveen. (Omroep Gelderland)

Juventus heeft zijn pijlen gericht op Manuel Lazzari. De middenvelder, die momenteel bezig is aan zijn tweede seizoen bij Lazio, moet de Romeinen achttien miljoen euro opleveren. (Calciomercato)

Mike Trésor Ndayishimiye heeft zich in de kijker gespeeld bij OGC Nice. De middenvelder van Willem II was dit seizoen in de Eredivisie goed voor zes assists, het een na hoogste aantal in de competitie. (L'Équipe) De middenvelder van Willem II was dit seizoen in de Eredivisie goed voor zes assists, het een na hoogste aantal in de competitie.

Hakan Çalhanoglu is niet akkoord gegaan met het salarisvoorstel van AC Milan van drieënhalf miljoen euro per jaar. De Turks international, wiens contract komende zomer afloopt, loert op een jaarsalaris van vijf miljoen euro plus bonussen. (La Gazzetta dello Sport)

Luka Jovic heeft over belangstelling niet te klagen. De aanvaller van Real Madrid hoeft in Spanje niet te rekenen op een basisplaats en kan naast Eintracht Frankfurt en Manchester United ook naar Hertha BSC, dat in hem de ideale vervanger van Krzysztof Piatek ziet. (diverse Duitse media)