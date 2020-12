Driessen doet aankoopsuggestie voor Ajax: ‘Zou goed binnen het beleid passen’

Valentijn Driessen ziet Christian Eriksen graag terugkeren bij Ajax, zo geeft de chef voetbal van De Telegraaf te kennen tijdens de podcast Kick-off Eredivisie. De 28-jarige Deen is op een zijspoor geraakt bij Internazionale en met het oog op het aankomende EK zou hij elders aan speelminuten willen komen. Een terugkeer bij de Amsterdammers zou volgens Driessen ook binnen het beleid van Ajax passen.

Nadat er in het programma gesproken werd over een mogelijke transfer van Brenner Souza da Silva naar Ajax, passeert ook de Deense middenvelder de revue. “Eriksen zou ik wel graag terugzien”, opent Driessen. “Hij zou perfect passen in het beleid dat er gevoerd wordt bij Ajax: jongens aantrekken die op latere leeftijd de zakken al helemaal hebben gevuld en binnen zijn. Daarna kunnen ze toch nog op redelijk niveau twee tot drie jaar meevoetballen in Amsterdam.”

Pim Sedee, presentator van de podcast, ziet het salaris wel als een obstakel dat de terugkeer in de weg kan staan. Driessen sluit echter niet uit dat Eriksen, net als Davy Klaassen, bereid is wat in te leveren in ruil voor speelminuten. Mike Verweij, de clubwatcher van Ajax, sluit zich daarbij aan. "Eriksen staat vanwege zijn enorme staat van dienst ook bij andere clubs in de belangstelling", aldus Verweij. Alleen voor Eriksen kan het heel interessant zijn om naar Ajax te gaan. Hij zal tenslotte willen en moeten spelen om in beeld te blijven bij de nationale ploeg met het oog op het EK. Ajax zou op zijn gevoel kunnen inspelen en een gegarandeerde basisplaats kunnen aanbieden."

Driessen maakt overigens wel een kanttekening bij zijn eigen suggestie om de Deen terug te halen. De ‘gegarandeerde basisplaats’ van Eriksen wordt in twijfel getrokken, omdat er zeker volgend seizoen naast Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus en Klaassen maar weinig ruimte overblijft op het middenveld. Kudus is momenteel herstellende van een zware knieblessure. Verweij denkt dat er zeker dit seizoen nog wel ruimte gemaakt kan worden op de nummer tienpositie, waar Eriksen zou kunnen spelen in plaats van Zakaria Labyad.