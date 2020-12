Noa Lang geeft details van relletje: ‘Je mening geven wordt niet gewaardeerd’

Jeroen van Poppel 29 december 2020 • Laatste update: 07:48

Erwin van de Looi schetste in november enige verbazing door Noa Lang niet op te nemen in zijn selectie voor Jong Oranje. Laatgenoemde onthult in een interview met FOX Sports dat een aanvaring met de jeugdbondscoach in de interlandperiode van oktober daar waarschijnlijk aan ten grondslag lag.

Lang, die dit seizoen bij Club Brugge uitstekend presteert, weet zelf niet precies waarom hij in november geen uitnodiging kreeg voor Jong Oranje. "Dat moet je aan de trainer vragen", zegt de 21-jarige vleugelspits. "Nee, ik heb geen uitleg gekregen. Er waren wel wat kleine dingetjes gebeurd, die interlandperiode daarvoor." Na enig aandringen krijgt interviewer Milan van Dongen van Lang te horen wat er precies speelde in die periode.

"Ik speelde toen niet, twee keer", zegt Lang. Tegen Gibraltar (5-0 winst) en Cyprus (0-7 zege) moest de aanvaller het inderdaad doen met een invalbeurt. "Ik was het daar niet echt mee eens. Op basis van wat? Krijg ik te horen: 'Die jongens zitten wat langer bij Jong Oranje.' Die hebben dan wat meer krediet." Tegen Gibraltar kwam Lang binnen de lijnen voor Cody Gakpo, tegen Cyprus verving hij Jurgen Ekkelenkamp. Ook Ferdi Kadioglu, die twee keer een basisplaats had, kreeg de voorkeur boven Lang.

Lang kon zich niet vinden in de uitleg van Van de Looi. "Daar ben ik het dan niet echt mee eens", vervolgt de voormalig Ajacied. "Dan geef ik dat gewoon aan in een-op-eengesprek. Het wordt blijkbaar niet echt gewaardeerd als je gewoon je mening geeft. Verder heb ik nooit echt uitleg gekregen waarom ik er niet bij zat. Het is me nooit echt zelf verteld. Of ik een appje heb gestuurd naar de trainer? Nee. Ik ben wel een jongen van: het is graag of niet. Verder heb ik gewoon een goede band met de trainer. De ene keer gaat het heel goed, dan weer wat minder. Maar dat hoort erbij."