Noa Lang onthult harde boodschap Ten Hag: ‘Dat was ons laatste gesprek ooit’

Jeroen van Poppel 28 december 2020 • Laatste update: 21:45

Noa Lang wilde afgelopen zomer helemaal niet verkocht worden door Ajax, zo onthult de aanvaller in gesprek met FOX Sports. Lang gaf zelf de voorkeur aan een verhuurperiode, maar trainer Erik ten Hag ging daar niet mee akkoord. Dus koos de 21-jarige vleugelspits voor een definitieve transfer naar Club Brugge, waar hij uitstekend begonnen is. "Of ik dat verwacht had? Ja, natuurlijk", zegt Lang vol branie.

Lang heeft zich in korte tijd ontpopt tot een van de dragende krachten van Club Brugge. De aanvaller staat op zes goals en vier assists na achttien officiële duels. "Ik ben wel een jongen die altijd een beetje zeker is van zichzelf", zegt Lang. "Maar dat het ook echt lukt, dat is wel mooi natuurlijk. Ik heb het wel naar mijn zin, de omgeving waar ik woon is wel wat rustiger dan waar ik vandaan kom. Maar dat is wel goed voor me. Ik woon alleen, dat bevalt wel goed. Het is even wennen, ik kan niet koken en zo. Maar het gaat wel goed. Ik krijg vaak bakjes eten van mijn oma, dat hoef ik alleen maar op te warmen."

Club Brugge telde in de zomer zeven miljoen euro neer voor Lang. "In eerste instantie wilde ik helemaal nergens heen", zegt de jeugdinternational nu. "Ik wilde gewoon bij Ajax blijven. Dat had ik ook duidelijk aangegeven, maar Club Brugge bleef zich maar melden en melden. Toen zei mijn zaakwaarnemer: 'Weet je wat, we gaan gewoon het gesprek aan.' Ik wilde eigenlijk helemaal niet mee. Als ik iets in mijn hoofd heb, doe ik dat gewoon. Ik doe gewoon wat ik wil. Uiteindelijk heeft hij me toch zover gekregen om mee te gaan. Vanaf het eerste gesprek zei ik wel tegen hem: 'Ik denk dat ik die kant wel op wil gaan.' Ik voelde heel veel vertrouwen en waardering, dat is misschien iets wat ik een beetje had gemist."

"Voor mij was de druppel dat ik in de eerste drie wedstrijden bij Ajax, tegen onder andere Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk, in totaal zeven minuten heb gespeeld", motiveert Lang. "Als je in die wedstrijden al niet meer minuten krijgt... Ik zeg je eerlijk: ik trok dat niet meer. Ik ben 21, ik was echt op een leeftijd dat ik gewoon veel moest spelen, wekelijks op een hoog niveau. Terwijl ik van mezelf wist dat ik dat makkelijk aankon."

In gesprek met trainer Ten Hag gaf Lang aan niet verkocht te willen worden. "Ik zei: 'Verhuur me gewoon'. Een jaar of een half jaar, maakt niet uit. Dan kom je terug met veel meer minuten in de benen, veel meer ervaring. Maar daar ging de trainer niet mee akkoord. Die zei: 'Als je gaat, dan verkopen we je.' Ik zei: 'Als dat echt is wat je wil, dan moet het maar zo zijn, dan ga ik weg. Maar ik wil me gewoon ontwikkelen.' Eigenlijk was dat het laatste gesprek ooit", onthult Lang, die Ajax als club niets verwijt. "Die dingen gebeuren. Ajax is gewoon mijn club. Wie ben ik om te zeggen: 'Ik moet hier spelen.' Ajax is gewoon mijn club, dat zal het altijd blijven. Ik baal ervan hoe het is gegaan, maar dat zijn keuzes van trainers, die moet je accepteren."