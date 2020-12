Anwar El Ghazi duwt Chelsea bij nieuwe hoofdrol dieper in crisis

Chelsea is er maandagavond op Stamford Bridge niet in geslaagd om te winnen van Aston Villa. Anwar El Ghazi zorgde daar hoogstpersoonlijk voor: de man in vorm bezorgde de bezoekers met zijn vijfde goal in vijf competitieduels een punt: 1-1. Het was de vierde keer in de laatste vijf Premier League-duels dat nummer zes Chelsea niet wist te winnen. De druk op manager Frank Lampard neemt verder toe.

De bezoekers uit Birmingham toonden veel lef en kwamen een aantal keer gevaarlijk op de helft van de tegenstander, al leidde het opportunistische voetbal niet tot grote kansen. Na een slippertje in de verdediging was de eerste grote kans van de wedstrijd echter voor Chelsea weggelegd. Christian Pulisic onderschepte een zwakke pass en bereikte razendsnel het zestienmetergebied, maar zijn schot ging vervolgens rakelings naast.

???? ??h?????? ???????????? ???????? ???????????? ??



5 duels, 5 goals ??



Door zijn goal speelt Aston Villa gelijk op bezoek bij Chelsea ?#ZiggoSport #PremierLeague #CHEAVL pic.twitter.com/9DbHzj4mP7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 28, 2020

Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel na een ruim halfuur spelen en het was Olivier Giroud die het vertrouwen van trainer Frank Lampard uitbetaalde. Na fraai combinatiespel kwam de bal aan de linkerkant van het veld bij Benjamin Chilwell. Hij bediende de Franse spits vervolgens met een voorzet op maat, die met een snoekduik de bal achter doelman Emiliano Martínez werkte: 1-0. Vijf minuten na de openingstreffer kreeg Mason Mount een goede mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar hij zag zijn schot, na een fraaie dribbel in de zestien, in de tribunes belanden.

Vijf minuten na rust greep El Ghazi opnieuw een hoofdrol bij Aston Villa. Terwijl Andreas Christensen geblesseerd op het veld lag, voetbalden the Villans door. De organisatie achterin was duidelijk ontregeld, waardoor El Ghazi de ruimte kreeg om een voorzet vanaf de rechterkant door Matty Cash bij de tweede paal binnen te tikken: 1-1.

Een kwartier na de gelijkmaker dachten the Blues opnieuw aan de leiding te komen. Nadat Ezri Konsa een inzet van Pulisic van de lijn haalde, kreeg César Azpilicueta de rebound voor zijn voeten en hij vond het net. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege het feit dat Pulisic eerder al buitenspel stond. Even later kwamen the Villans dicht bij een tweede treffer, maar het was de lat die Chelsea voor een achterstand behoedde na een snoeihard schot van John McGinn. De laatste grote kans van de wedstrijd was weggelegd voor Aston Villa. Tien minuten voor tijd zag de vervanger van de inmiddels gewisselde El Ghazi, Jacob Ramsey, zijn schot echter net langs de rechterpaal gaan.