Wedstrijd tussen Everton en Manchester City paar uur voor aftrap afgelast

Dominic Mostert 28 december 2020 • Laatste update: 17:27

De Premier League-wedstrijd tussen Everton en Manchester City van maandagavond is afgelast, zo melden media in Engeland. Volgens de Daily Mail hebben vijf spelers een positieve coronatest afgelegd. Eerder werd al duidelijk dat Gabriel Jesus en Kyle Walker en ook twee stafleden positief getest waren. Het duel stond voor 21.00 uur op het programma.

Het coronavirus lijkt zich sinds de besmettingen van Gabriel Jesus en Walker verder te hebben verspreid binnen de selectie van Manchester City. "Uit de laatst uitgevoerde coronatesten kwam een aantal nieuwe gevallen, bovenop de vier positieve gevallen die op eerste kerstdag werden gerapporteerd", zo luidt de verklaring van Manchester City. Het is nog onduidelijk wie de drie andere spelers zijn.

De Premier League laat weten akkoord te zijn gegaan met het verzoek van City om de wedstrijd uit te stellen. Everton heeft daarin geen zeggenschap gehad. "Het bestuur heeft ermee ingestemd om het duel uit voorzorg te verplaatsen", aldus een woordvoerder van de Engelse competitie. "Morgen zullen er nieuwe testen plaatsvinden. De beslissing is genomen met de hoogste prioriteit voor de gezondheid van de spelers en technische staf."

Manchester City maakt bekend het trainingscomplex voor 'een onbepaalde periode' te hebben gesloten als gevolg van de positieve coronagevallen. Het eerste elftal traint vanaf nu niet meer. "De veiligheid van de bubbel is aangetast, er bestond een risico dat het virus zich verder zou verspreiden", zo verklaart de Engelse grootmacht. Het is ook nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor de komende wedstrijden die the Citizens spelen.

Het programma voor City is bomvol, zoals in Engeland gebruikelijk is in deze periode van het jaar. De ploeg van manager Josep Guardiola moet komende zondag in competitieverband op bezoek bij Chelsea en speelt volgende week woensdag in de EFL Cup uit bij Manchester United. Weer vier dagen later, op zondag 10 januari, speelt City een thuiswedstrijd in de FA Cup tegen Birmingham City.