Paul Scholes: ‘Hij is beter dan ik, anders dan ik, scoort vaker dan ik’

Paul Scholes is lyrisch over de bijdrage van Bruno Fernandes bij Manchester United. De Portugees, die afgelopen januari de overstap maakte van Sporting Portugal naar United, bewijst wekelijks zijn waarde en overlegt indrukwekkende cijfers. Fernandes was in de 28 Premier League-wedstrijden sinds zijn komst bij 31 doelpunten. Op tweede kerstdag liet Fernandes tegen Leicester City (2-2) andermaal van zich horen met een doelpunt en een assist.

De laatste keer dat United een competitieduel verloor was begin november, toen Arsenal met 0-1 te sterk was voor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer. Sindsdien is United acht Premier League-wedstrijden ongeslagen, onder aanvoering van Fernandes. “Wat hij doet is fenomenaal, echt”, vertelt Scholes op de officiële website van United. “De cijfers die hij haalt, zijn gewoon belachelijk, laten we hopen dat hij doorgaat. Hij is beter dan ik. Anders dan ik. Hij scoort vaker en creëert meer doelpunten dan ik.”

United begon slecht aan het seizoen, maar heeft zich herpakt en staat op vijf punten van koploper Liverpool. De ploeg van Solskjaer speelde bovendien een wedstrijd minder. “We dachten allemaal dat het een slechte start van het seizoen was, maar ze staan er nog steeds bij en ik denk dat ze alleen maar beter worden”, aldus Scholes. “Ik denk dat voordat hij (Fernandes, red.) naar United kwam, de ploeg nauwelijks een kans kon creëren met het spel dat ze speelden. Nu zien ze eruit alsof ze drie, vier of vijf doelpunten per wedstrijd kunnen maken."

Scholes gold eind jaren negentig als dragende kracht bij United, toen de treble werd gewonnen en de middenvelder zelf scoorde in de FA Cup-finale. In totaal tilde hij elf landstitels omhoog namens United. Mochten de club de selectie bij elkaar houden tijdens het overvolle speelschema, dan ziet Scholes geen reden om the Red Devils niet als titelkandidaat te bestempelen. “Als mensen denken dat Manchester City kandidaat is, zijn wij dat ook zeker. Wij moeten ons misschien verbeteren door de standaard die Liverpool heeft gesteld. Ik denk dat als Ole zijn beste twaalf, dertien, veertien spelers fit kan houden, we een goede kans maken.”