‘Ajax hoeft zich ondanks stilte en geruchten uit Italië geen zorgen te maken’

Dominic Mostert 28 december 2020 • Laatste update: 14:04

Supporters van Ajax lijken zich geen zorgen te hoeven maken om een vertrek van Brian Brobbey. Vorige week berichtten media in Italië dat de spits door zaakwaarnemer Mino Raiola is aangeboden bij AC Milan, maar Ajax Showtime schrijft maandagmiddag dat Brobbey nog altijd de intentie heeft om zijn aflopende contract in de Johan Cruijff ArenA te verlengen.

Een transfer naar Milaan lijkt op korte termijn dan ook niet te zullen plaatsvinden. De verwachting is momenteel dat Brobbey in januari een nieuwe handtekening zet bij Ajax. De achttienjarige aanvaller is momenteel herstellende van een hoofdblessure die hij op 9 december opliep in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta (0-1) en was dit seizoen goed voor drie officiële duels. Zijn enige doelpunt maakte hij op 31 oktober tegen Fortuna Sittard (5-2) in de Eredivisie. Namens Jong Ajax kwam hij tot acht treffers en twee assists in twaalf duels.

Brobbey heeft voorheen al aangegeven te zullen bijtekenen bij Ajax. "Het gaat goed met de onderhandelingen", zei de jonge aanvaller eind oktober tegenover FOX Sports. "Ik wil natuurlijk bij Ajax blijven, dus het komt allemaal goed. Ik ben dicht bij een handtekening." Sindsdien bleef het stil, maar er lijkt geen reden tot paniek. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen Brobbey gaat bijtekenen in Amsterdam.

Het is bovendien nog niet duidelijk wanneer de jeugdexponent zijn rentree kan maken. Vorige week gaf trainer Erik ten Hag in gesprek met Voetbal International aan dat er waarschijnlijk geen nieuwe spits bij komt in januari. "Wij hebben die spits geprobeerd te halen in de zomer, maar de eisen liggen hoog. Er hoort ook een prijskaartje bij", beseft de oefenmeester. "Wie gaat in de winter een goede spits laten vertrekken?", vroeg hij zich hardop af.