Kevin Hofland baalt van opvolger: ‘Ik voel me in mijn hemd gezet’

Dominic Mostert 28 december 2020 • Laatste update: 13:06

Kevin Hofland en Sjors Ultee hebben geen contact meer met elkaar. In november werd Hofland ontslagen bij Fortuna Sittard en nam zijn assistent het roer over. Volgens Hofland had Ultee hem echter verteld ook te zullen vertrekken na het ontslag van de hoofdtrainer. "Als je het hebt over vertrouwen, dat is wel beschadigd", vertelt Hofland in een interview met De Limburger. "Als ik kijk naar wat wij besproken hebben, dan voel ik me in mijn hemd gezet."

Het verbaasde Hofland enigszins dat Ultee aan de slag ging als hoofdtrainer. Die functie combineert hij met een rol als technisch manager van de nummer dertien van de Eredivisie. "Hij zei ergens dat je met loyaliteit de hypotheek niet kan betalen en daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik ga ook niks slechts over hem zeggen als trainer, want ik heb altijd super fijn met hem samengewerkt. Maar had me dan nog gebeld en gezegd: 'Kevin, dit is mijn kans en hier ga ik voor'. Of ik hem wel gefeliciteerd heb? Nee, dan is het ook klaar."

Ultee betreurt de gang van zaken, zo geeft hij aan. "Ik heb Kevin na zijn ontslag nog een paar keer gebeld en geappt om te vragen hoe het ging. Daarna is er van beide kanten geen contact meer geweest. De club heeft na het ontslag van Kevin uitgesproken dat ik geen optie was voor het hoofdtrainerschap en daarom dacht ik dat ik ging vertrekken." Uiteindelijk werd Ultee toch aangesteld. Onder zijn leiding klom Fortuna van de achttiende naar de dertiende plaats. De club had nog geen enkel duel gewonnen, maar pakte onder Ultee tien punten in zes duels.

Vorige week vertelde directeur Ivo Pfennings aan L1 dat hij eigenlijk door wilde met Hofland, in ieder geval tot de winterstop. "Maar je merkte dat er onvoldoende vertrouwen was vanuit onze eigenaar", gaf Pfennings aan. "Ik heb mijn standpunt heel duidelijk gemaakt. Op dat moment kwamen de ploegen waar we punten tegen moesten pakken. Ik heb gezegd dat ik nog voldoende vertrouwen had om Kevin te behouden voor de club. Maar uiteindelijk hebben we gezamenlijk besloten om toch afscheid te nemen."