Argentijnse media bellen bij elk record van Messi met Brabantse cijfergoeroe

Toen Ramon Min tien jaar geleden begon met het verzamelen van feiten en cijfers over Lionel Messi, had hij nooit kunnen voorzien dat het zo uit de hand zou lopen. Inmiddels heeft de journalist er een dagtaak aan. Hij was de eerste met een Twitter-account gericht op één speler, voorziet het management van Messi van informatie, bereikt met zijn online database mensen van over de wereld en wordt geregeld gebeld door Argentijnse media voor een citaat over de sterspeler van Barcelona. “Soms begin je je haast zelf een sterspeler te voelen.”

Door Mart Oude Nijeweeme

Scroll op de Wikipedia-pagina van Messi naar beneden en je zult je verbazen over de eindeloze records die onderaan de pagina staan. Het rijtje is langer dan de Wikipedia-pagina van menig profvoetballer. Afgelopen week werd er voor de verandering weer een record aan toegevoegd, toen Messi zichzelf met zijn 644ste doelpunt voorbij Pelé schoot als speler met de meeste doelpunten voor één club. Pelé overlegde nagenoeg dezelfde cijfers voor het Braziliaanse Santos. Het nieuwste record ontging zelfs Budweiser niet. Het Amerikaanse biermerk liet bij alle 160 doelmannen tegen wie Messi scoorde een bierfles bezorgen met het getal 644 erop. “De naam Pelé komt nog wel vaker voorbij de komende jaren. Daar ben ik helemaal niet bang voor”, verzekert Min.

Het begon zo’n tien jaar geleden voor Min, die destijds nog in dienst was van weekblad Voetbal International. Twitter begon een steeds serieuzere rol te spelen in medialand en Min zag het als een mooie uitlaatklep om alles tot in de puntjes uit te pluizen. “Het was in de periode vanaf 2008, de tijd dat Messi zijn doorbraak kende onder Guardiola. Je zag dat hij met de week dwingender werd en toen hij in 2010 voor de tweede keer genomineerd werd voor de Ballon d'Or, wist ik het zeker: als hij zo doorgaat, wordt hij elk jaar genomineerd.”

En zo geschiedde. Messi zat in de jaren die volgden altijd bij de laatste drie genomineerden, nam de meest recente Gouden Bal in ontvangst en is met zes titels de vaakst gelauwerde voetballer in de geschiedenis van de verkiezing, die sinds 1956 wordt uitgereikt. “Het was al onvoorstelbaar dat ik één Gouden Bal kreeg, laat staan zes”, liet Messi zich ontvallen na zijn meest recent gewonnen titel in 2019. “Hij had in 2008 al de blik van de hele voetbalwereld op zich gericht en ik wist: dit is geen speler die om de haverklap in de media verschijnt", aldus Min. "Dit wordt zo’n grote, die gaan we niet veel spreken.”

En toch kwam Min heel dichtbij, toen hij in 2018 een belletje kreeg van het management van Messi. “Zij hadden een discussie over het aantal finales dat Messi voor club en land speelde en het aantal doelpunten dat hij daarin maakte. Ik kreeg de opdracht om dit uit te zoeken en stuurde gelijk een screenshot. Later werd ik gebeld dat ze iemand zochten die ze kon voorzien van de juiste cijfers en informatie over Messi. Ik was niet anti-Real of anti-Ronaldo, ik was puur met Messi bezig. Dat sprak ze nog het meeste aan.” Min noemt zichzelf de huisstatisticus van Messi. Contact met de hoofdrolspeler zelf had Min nog nooit, daar deed hij ook geen moeite voor.

Belangrijker is zijn online zichtbaarheid. Samen met collega-statisticus Laurens Valentin bouwde hij een online database: messi.starplayerstats.com. Noem een gekke statistiek en Min kan het tot ver achter de komma achterhalen. Doelpunten met links in Camp Nou, doelpunten tegen Real Madrid als nummer tien, doelpunten in Nederland met links buiten de zestien. Min beleefde hoogtepunten met zijn Twitter-account MessiStats, waarmee hij op het hoogtepunt ruim een half miljoen volgers bediende. MessiStats groeide uit tot een van ’s werelds grootste accounts op het gebied van statistieken en Min’s informatie werd overgenomen door media in binnen- en buitenland. Nog altijd heeft hij nauw contact met journalisten van het Argentijnse Mundo la Voz, die hem bellen zodra er weer iets staat te gebeuren rond hun landgenoot. “Dan begin je je haast zelf een sterspeler te voelen. Zij hebben mij ooit de ‘Messi onder de statistici’ genoemd. Dat is wel het mooiste compliment wat ik ooit gekregen heb. Maar ik ben een bescheiden jongen. Er zijn veel meer mensen die doen wat ik doe. MisterChip bijvoorbeeld, een man uit Spanje. Die man is een documentaire waard, heeft alle cijfers en feiten voorhanden. Dat is gewoon een eenpersoons databureau.”

Min zag zijn Messi-account plots verwijderd worden. Er ging een slot op. In één klap ging zijn levenswerk in rook op. Een vooropgezet plannetje van LaLiga, vermoedt Min. “Ik had in een zeldzame opwelling een onschuldig GIF’je van Messi gebruikt en dat was aanleiding voor Twitter om mijn account op slot te zetten. Ze wilden daarmee voorkomen dat er te pas en te onpas bewegende beelden uit LaLiga zouden worden gedeeld op wedstrijddagen”, aldus Min, die het er best even moeilijk mee had. “Ik hoorde rechtstreeks van de juridische afdeling van La Liga dat ze een 'grote vis' wilden pakken om zo andere accounts af te schrikken. Ik ben dus eigenlijk gewoon genaaid.” De Brabander ging niet bij de pakken neer zitten, richtte een nieuw Messi-account op en heeft nu weer ruim zestigduizend volgers. “Het aantal volgers zegt in feite niet zoveel, ben ik achtergekomen. Ik heb met het nieuwe account weergavecijfers gehaald die ik op het oude account nooit haalde. ”

In de tijd dat Messi samen met Luis Suárez en Neymar het aanvalstrio vormde van Barcelona, hield Min ook van Suárez en Neymar alles bij. “Dat was hot op dat moment. Inmiddels zijn de accounts van Suárez en Neymar enigszins verwaterd.” Het bijhouden van de cijfers van Ronaldo heeft ook nog even door zijn hoofd gespookt. “Ik hield het bij in de tijd dat ik bij Voetbal International werkte, maar zette het niet groot weg zoals bij Messi. De keuze voor Messi was een keuze als liefhebber. Ik was de eerste met een Twitter-account gericht op één speler, later schoten de accounts als paddenstoelen uit de grond. Ik vind Ronaldo een categorie lager zitten dan Messi. Ronaldo zit in de categorie Gerd Müller en Alfredo di Stéfano. De doelpunten geven hem de faam, niet de gave die Messi, Maradona en Pelé hebben als voetballer.”

Afgelopen week passeerden alle grote voetbalnamen uit het verleden weer even de revue, toen Messi het record van Pelé uit de boeken schoot als speler met de meeste goals voor één club. Er ontstond de nodige discussie, nadat Min zich had verdiept in de cijfers van Pelé en Messi en tot de conclusie kwam dat Santos in het verleden een doelpunt heeft toegekend aan Pelé die eigenlijk niet op zijn naam geschreven had mogen worden. “Dat was een wedstrijd in 1967 tegen São Bento. Op een gegeven moment kwam er een berichtje dat Messi op koers lag om een oud record uit de boeken te schieten. Ik ben toen voor de muziek uit gaan lopen door samen met een paar Braziliaanse statistici in de cijfers van Pelé te duiken. Ik wil dan ook alles weten.”

Leo Messi's 644 official goals for Barcelona, a world record for eternity pic.twitter.com/xxuDOckdFx — RECORD-BREAKER ?? (@MessiStats_) December 22, 2020

En wat bleek, volgens Min stopte de teller van Pelé bij 642 en niet bij 643. “Als Pelé stopt, gebeurt er jarenlang niks met die data. Er gebeurt pas iets mee als iemand het record van Pelé benadert. Als je kijkt naar die 642 goals, zie je dat het best slordig is bijgehouden. Santos wil het zo hoog mogelijk houden. 643 is in de boeken blijven staan, terwijl het niet klopt. Het verbaasde mij dat er zoveel vraagtekens rond zo’n grote speler zijn. Dat vind ik zorgelijk. Als journalist heb je de plicht om kritisch naar cijfers van spelers uit het verleden te kijken, ook al zijn er weinig aanknopingspunten. Helden van toen moeten grondig worden uitgespit.”

Het record is zo zeldzaam, dat Min denkt dat het nooit meer verbroken gaat worden. “Deze heeft hij kunnen pakken omdat hij zo lang bij Barcelona speelt. Dat gaan we nooit meer zien, bestaat niet. Spelers gaan sneller weg bij clubs, uit competities. Je krijgt als speler geen kans om in één competitie zulke cijfers te overleggen.” Binnenkort zit Min weer voor de buis, als Messi de jacht vervolgt op het volgende record van Pelé. Dat record, van meeste officiële doelpunten ooit voor club én land, staat nu op 767. Daar is Messi met zijn 715 doelpunten (644 voor Barcelona, 71 voor Argentinië) 52 treffers van verwijderd. “Als hij nog twee jaar blijft spelen, gaat hij dat zeker halen.” Messi is overigens niet de enige die loert op het totaalaantal van Pelé. De belangrijkste kaper op de kust luistert namelijk naar de naam Cristiano Ronaldo. De Portugees staat momenteel al op 756 treffers voor clubs (Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid en Juventus) en land. Hij is dus slechts 11 doelpunten verwijderd van het record van Pelé. Ronaldo lijkt dan ook de eerste die de Braziliaanse legende van zijn volgende record gaat beroven, maar we zullen nog een paar jaar geduld moeten hebben om te weten of het Ronaldo of Messi wordt die het allerhoogste gaat eindigen.