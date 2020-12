Roda JC Kerkrade neemt afscheid van clubtopscorer Roland Alberg

Dominic Mostert 28 december 2020

Roland Alberg maakt het seizoen af in India. De aanvallende middenvelder annex aanvaller wordt door Roda JC verhuurd aan Hyberabad FC, zo maken beide clubs maandagochtend bekend via de officiële kanalen. De Limburgers raken een belangrijke speler kwijt, want Alberg is dit seizoen met acht doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie de clubtopscorer. Geen enkele andere speler van Roda JC maakte meer dan drie goals.

De transfer wordt per 1 januari officieel afgerond. Alberg, dit seizoen goed voor vijftien competitiewedstrijden, gaat aan de slag bij de huidige nummer acht van de Indian Super League. "Roland had nog de ambitie om naar het buitenland te gaan", legt technisch directeur Jeffrey van As uit. "Met Benjamin Bouchouari en Patrick Pflücke hebben we twee spelers die zijn rol kunnen overnemen in het team. Met Roland verliezen we wel een speler met scorend vermogen, maar we gunnen hem deze kans en wensen hem veel succes in India.

"Ik heb voor veel clubs in landen over de wereld, maar Hyderabad wordt mijn eerste club in Azië. Ik kan niet wachten om te beginnen", reageert de dertigjarige Alberg op de website van zijn nieuwe club. Alberg speelde in het verleden voor Excelsior, Elazigspor in Turkije, ADO Den Haag, Philadelphia Union in de Verenigde Staten, CSKA Sofia in Bulgarije en Panionios in Griekenland, alvorens in juli 2019 transfervrij over te stappen naar Roda JC. De kans bestaat dat hij zijn laatste wedstrijd voor Roda JC heeft gespeeld, want Alberg beschikt over een aflopend contract.

Hoewel Alberg de clubtopscorer is, wist hij zich onder trainer Jurgen Streppel niet altijd verzekerd van een basisplaats. Hij rendeert niet optimaal in het systeem dat Streppel voor ogen heeft: op de twee spitsposities gaat de voorkeur uit naar Fabian Serrarens en Erik Falkenburg en als 'nummer 10' zijn Bouchouari én Pflücke alternatieven die voldoen én komend jaar nog vast liggen. Van de acht doelpunten die Alberg dit seizoen maakte, kwamen er vijf voort uit strafschoppen.