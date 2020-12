Kroaten maken melding van ‘te hoge’ transfersom bij deal van sc Heerenveen

Dominic Mostert 28 december 2020 • Laatste update: 11:58

Tibor Halilovic is op weg naar sc Heerenveen. Volgens Voetbal International is de club in onderhandeling met NK Rijeka over de komst van de 25-jarige middenvelder, voor wie een meerjarig contract klaarligt in Friesland. Afgelopen zomer was Halilovic al in beeld bij Heerenveen, maar de transfer ketste uiteindelijk af door een blessure bij de Kroaat.

Eerder op de ochtend schreef Sportske Novosti al over de aanstaande deal. Volgens de sportkrant uit Kroatië betaalt Heerenveen anderhalf miljoen euro, maar de transfersom ligt volgens Voetbal International lager: iets minder dan een miljoen euro. Men stipt aan dat Heerenveen met de komst van Halilovic alvast inspeelt op een mogelijk vertrek van Joey Veerman, die tot de uitblinkers in de Eredivisie behoorde in de eerste maanden van het seizoen. Eerder deze maand versterkte de club zich al met Siem de Jong.

Halilovic doorliep de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb, maar debuteerde nooit voor het eerste elftal van de topclub. Hij stapte in 2016 over naar stadsgenoot Lokomotiv Zagreb en vertrok na een seizoen naar Wisla Kraków, waarvoor Halilovic anderhalf jaar uitkwam. Sinds januari 2019 staat hij onder contract bij Rijeka. Halilovic is sinds eind vorige maand hersteld van zijn knieblessure en deed onder meer mee in de Europa League-wedstrijd tegen AZ (2-1) van 10 december.

Ondanks vermeende belangstelling uit Italië is de transfer van Halilovic naar Heerenveen bijna rond. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn neef Alen Halilovic, die vorig seizoen door AC Milan werd verhuurd aan Heerenveen en zeventien competitiewedstrijden speelde. Met de komst van Halilovic is de huidige nummer acht van de Eredivisie nog niet klaar op de transfermarkt, want volgens Voetbal International wordt er ook nog naar een keeper gezocht.