Steven Bergwijn heeft verklaring voor magere statistiek in dit seizoen

Steven Bergwijn wacht nog altijd op zijn eerste treffer van het seizoen in dienst van Tottenham Hotspur. De 23-jarige aanvaller, die van manager José Mourinho tot dusver elf keer een basisplaats kreeg toebedeeld, zegt in gesprek met Ziggo Sport een andere rol te hebben gekregen van de Portugese oefenmeester. De Nederlander is lovend over zijn manager en neemt het voor lief als hij af en toe als bankzitter moet fungeren.

Bergwijn beleefde begin dit jaar een droomdebuut door in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Manchester City op fraaie wijze te scoren. In totaal kwam hij in de vorige jaargang tot drie treffers in zijn debuutseizoen in de Premier League. “Ik heb er andere opdrachten bijgekregen dit seizoen”, vertelt de international van het Nederlands elftal. “Ik moet vaker met de back van de tegenstander mee, dan is het lastiger om in scoringspositie te komen. Ik heb ook pech gehad. Een kans tegen Liverpool ging tegen de paal. Negen van de tien keer zou dat raak zijn. Als ik vaker in zulke situaties kom, maak ik er vanzelf een.”

Na zijn overstap van PSV naar Tottenham in januari van dit kalenderjaar kon Bergwijn gelijk op het vertrouwen van Mourinho rekenen. De buitenspeler veroverde al snel een basisplaats, maar liep in maart een enkelblessure op. “Hij is heel eerlijk tegen me. We praten veel, hij is een goed mens die het beste voor heeft met zijn spelers. Hij gaat voor ons door het vuur. Een vaderfiguur, zo zou je hem kunnen zien. Ik heb een goede band met hem”, vertelt Bergwijn over zijn relatie met Mourinho.

Zondagavond moest Bergwijn tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) genoegen nemen met een plek op de bank en kwam hij na een uur spelen binnen de lijnen. “Er wordt veel doorgewisseld, maar er zijn ook veel wedstrijden. Competitie, beker, Europa League. Het is onmogelijk om alles te spelen”, is Bergwijn zich bewust. “In de belangrijke, grote wedstrijden heb ik gespeeld. We hebben veel goede spelers, dus ik snap wel dat de manager doorwisselt.” Ondanks een slechte reeks – Tottenham won slechts één van de laatste zes duels – blijft het geloof in een prijs bestaan. “Die ambitie durf ik uit te spreken. We hebben het team en de spelers om een prijs te pakken. We willen ook voor de Europa League gaan.”