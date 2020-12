Basacikoglu overweegt speciale optie te gebruiken om Trabzonspor te verlaten

Chris Meijer 28 december 2020 • Laatste update: 10:36

Bilal Basacikoglu staat in januari mogelijk voor een vertrek bij Trabzonspor. Het tot medio 2022 lopende contract van de 25-jarige vleugelaanvaller bij de huidige nummer negen van de Turkse Süper Lig bevat een optie waardoor hij in de komende transferwindow transfervrij kan vertrekken. Zaakwaarnemer Yalcin Zöhre bevestigt in gesprek met Voetbalzone dat er veel belangstelling is voor Basacikoglu, vanuit onder meer Duitsland en Turkije.

Basacikoglu staat sinds januari van dit jaar onder contract bij Trabonspor, voor wie hij voorlopig negentien officiële wedstrijden speelde. Vorig seizoen streed Trabzonspor nog nadrukkelijk mee om de landstitel in Turkije. De Storm van de Zwarte Zee eindigde als twee in de Süper Lig, met een achterstand van vier punten op kampioen Istanbul Basaksehir. Dit seizoen verloopt echter aanzienlijk moeizamer voor Trabzonspor, dat voorlopig de negende plek bezet met een achterstand van negen punten op koploper Galatasaray.

Trabzonspor versleet dit seizoen met Eddie Newton, Ihsan Derelioglu, Hüseyin Cimsir en tegenwoordig Abdullah Avci inmiddels vier trainers. Met Alexander Sorloth (tegenwoordig spelend voor RB Leipzig), José Sosa (tegenwoordig spelend voor Fenerbahçe), Daniel Sturridge (nu clubloos) en John Obi Mikel (tegenwoordig spelend voor Stoke City) zag Trabzonspor in het afgelopen kalenderjaar de nodige grote spelers vertrekken. Basacikoglu is nu ook gaan twijfelen over zijn toekomst en overweegt gebruik te maken van de optie in zijn contract die hem de mogelijkheid biedt om in januari transfervrij van club te wisselen.

Er is vanuit Duitsland concrete belangstelling voor Basacikoglu, maar hij kan ook voor een transfer binnen de Süper Lig kiezen. Göztepe, Genclerbirligi en Denizlispor willen de aanvaller graag overnemen van Trabzonspor. Basacikoglu speelt sinds de zomer van 2018 in Turkije. Kayserispor haalde hem tweeënhalf jaar geleden weg bij Feyenoord, waar hij op dat moment vier jaar had gespeeld. Basacikoglu beleefde bij sc Heerenveen zijn doorbraak in het betaald voetbal, alvorens hij de overstap naar Rotterdam maakte.