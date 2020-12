‘Het hele ziekenhuis wist dat ‘de trainer van Fortuna’ op de intensive care lag’

Voor René Eijer is 2020 een jaar om heel snel te vergeten. De oud-trainer van Fortuna Sittard, die in de bloei van zijn leven al te maken kreeg met de auto-immuunziekte Multiple Sclerose (MS), kreeg daar dit jaar het coronavirus bovenop. Tijdens zijn herstelperiode kwam daar in het Zuyderland-ziekenhuis van Geleen ook nog eens een longembolie bij. “Het hele ziekenhuis wist dat de ‘trainer van Fortuna’ op de intensive care lag”, vertelt Eijer in gesprek met De Telegraaf.

In oktober liep de hele familie Eijer het coronavirus op. Vermoedelijk meegenomen van de voetbal, waar beide zonen besmet zijn geraakt. René Eijer kwam op de Covid-afdeling terecht, waar het ’s nachts volledig misging. “Toen ik naar de wc moest, ging ik na drie stappen al tegen de vlakte. Met de infuuszak aan de stang op wieltjes erbij. Daar lag ik dan in het donker. De zuurstofslang uit mijn neus. Ik had de kracht niet om overeind te komen en kon ook niet bij het belletje aan mijn bed”, blikt de voormalig profvoetballer terug op de heftige periode. Eijer werd in de zomer van 2018 aangesteld als trainer bij het naar de Eredivisie gepromoveerde Fortuna Sittard, maar moest na een jaar stoppen vanwege gezondheidsredenen.

Eijer herstelde mondjesmaat, maar kreeg er in het Zuyderland-ziekenhuis van Geleen een longembolie overheen. “Elke keer kwam er wat zuurstof bij. Ik bleef vol goede moed, hoe ziek ik ook was. Je hebt al MS, daarna corona erbij en toen kwam die longembolie. Bij de minste beweging hapte ik naar lucht. Ik dacht: ik ga dood, ik krijg echt geen lucht meer”, gaat Eijer verder. “Ik voelde ook steeds meer druk aan een kant op mijn borst. De druk in mijn longen vond ik al beangstigend. Plotseling veranderde het gevoel op de plek waar mijn hart zit. Uit het hartfilmpje bleek dat ik hartritmestoornissen had gekregen.”

In 1993 moest Eijer abrupt een punt achter zijn voetbalcarrière zetten nadat bij hem MS was geconstateerd. Hij begon zijn profloopbaan bij Sparta Rotterdam en speelde later meerdere seizoenen voor VVV-Venlo en Vitesse. “Hij is bij Sparta profvoetballer geworden, maar hij heeft ook echt een Spartaanse mentaliteit”, vult zijn vrouw aan. Eijer heeft het geluk dat zijn eigen zoon fysiotherapeut is. Hij krijgt dagelijks de juiste begeleiding. “Ik hoef nu niet meer drie keer per week met het busje naar de dagrevalidatie. Hij (Nino, red.) heeft meerdere coronaptiënten met een vergelijkbaar verhaal als ik. Fantastisch hoe hij me ondersteunt.”