Día de los Santos Inocentes? ‘Piqué wil nu al president van Barcelona worden’

Gerard Piqué gaat nu al een gooi doen naar het voorzitterschap van Barcelona, zo weet Mundo Deportivo maandagochtend te melden. De 33-jarige centrumverdediger is volgens de Spaanse sportkrant al begonnen met het verzamelen van het benodigde aantal handtekening om mee te kunnen doen aan de presidentsverkiezingen in januari. Mocht Piqué gekozen worden, is het de bedoeling dat hij bij Barcelona zowel president als speler zal zijn. Het is overigens op 28 december Día de los Santos Inocentes, de Spaanse equivalent van 1 april, en de vraag is dus of het bericht van Mundo Deportivo een grap of serieus bedoeld is.

Mundo Deportivo benadrukt dat Piqué goed over het besluit heeft nagedacht. De 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League van vorig seizoen zou hem hebben doen besluiten dat hij vroeg of laat president van Barcelona moest worden. Piqué heeft na de vernederende nederlaag in de kwartfinale van het miljardenbal aangeboden te vertrekken, maar trainer Ronald Koeman overtuigde hem ervan om te blijven. De 103-voudig Spaans international liep eind november in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid (1-0 nederlaag) echter een zware knieblessure op.

Het is nog niet direct duidelijk hoe lang Piqué uit de roulatie zal zijn. De verdediger wil niet onder het mes, maar heeft volgens Mundo Deportivo nog niet de garantie gekregen dat hij zonder operatie weer volledig fit zal worden. Piqué liet zondag tijdens de uitreiking van de Globe Soccer Awards in Dubai in ieder geval weten dat hij nog drie tot vier jaar wil voetballen. “Het is een eer om hier te zijn na een lange en mooie carrière, maar ik hoop nog drie tot vier jaar te kunnen doorgaan”, zo tekende AS op uit de mond van Piqué. De verdediger liet eerder al eens doorschemeren dat hij in de toekomst president van Barcelona zou willen worden.

Piqué zou tegelijkertijd zien dat het reeds goed zit met zijn opvolging, met de aanwezigheid van Ronald Araujo en de naderende komst van Éric García van Manchester City. Dat heeft hem naar verluidt doen besluiten om nu al mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Naast de eerste stappen om het benodigde aantal handtekeningen te verzamelen, heeft Piqué al een gesprek met interim-president Carles Tusquets gevoerd. In feite kunnen actieve spelers namelijk niet als president fungeren, maar bij Barcelona zou niemand er aan twijfelen dat hij de functies kan combineren.

De laatste jaren is Piqué al behoorlijk actief op zakelijk gebied. Zo heeft hij het Davis Cup-toernooi in het tennis bijvoorbeeld op de schop gegooid en is hij eigenaar van het op het derde niveau van het Spaanse voetbal uitkomende FC Andorra. Hij heeft ook al de nodige ideeën om inkomsten voor Barcelona te generen zodra hij gekozen wordt tot president. Zo moet de Davis Cup gespeeld worden in het Palau Blaugrana (de overdekte sportarena van Barcelona), wil hij concerten organiseren in het Camp Nou en denkt hij aan een reallifesoap.

Piqué zou alle kandidaten respecteren, maar is er volgens Mundo Deportivo van overtuigd dat hij ‘genoeg charisma’ heeft om hen te kunnen verslaan. Het ziet er naar uit dat verder Víctor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera, Lluís Fernàndez Alà, Joan Laporta en Jordi Farré een gooi gaan doen naar het presidentschap van Barcelona. De leden van de Catalanen mogen een nieuwe president kiezen, doordat Josep Maria Bartomeu onlangs voortijdig besloot te vertrekken.

Día de los Santos Inocentes is traditioneel een dag waarop in Spanje de nodige als grap bedoelde berichten naar buiten komen. Zo maakte Real Sociedad vorig jaar bij wijze van een grap wereldkundig dat Martin Ödegaard de overstap naar Manchester City zou maken. Het lijkt niet geheel toevallig dat Mundo Deportivo uitgerekend vandaag met het bericht over Piqué lijkt te komen, zeker gezien zij uitspraken tijdens de uitreiking van de Globe Soccer Awards in Dubai.