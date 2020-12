‘Hij heeft geluk dat hij blijft staan bij Ajax omdat er geen alternatieven zijn’

Ajax besloot 2020 afgelopen woensdag met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Willem II. Pierre van Hooijdonk zag dat aan het tegendoelpunt van de Amsterdammers persoonlijke fouten voorafgingen en constateert dat ook Perr Schuurs er ‘niet goed uitzag’ bij het doelpunt van Kwasi Wriedt. Ibrahim Afellay concludeert aan tafel bij Studio Voetbal dat de directie van Ajax ‘zal wikken en wegen’ over de positie van Schuurs.

Van Hooijdonk wijst Schuurs overigens niet aan als de enige schuldige van het tegendoelpunt van Ajax tegen Willem II en stelt dat doelman André Onana de bal eveneens had moeten pakken. Toch heeft de 21-jarige centrumverdediger nog niet volledig weten te overtuigen, beaamt Afellay. “Schuurs maakt best wat foutjes, maar heeft het geluk dat hij blijft staan omdat er geen alternatieven zijn. Daardoor word je een veel betere speler. Aan het einde van de rit zal er door de directie van Ajax echter ook gewikt en gewogen worden. Als het te weinig is, daar neigt het nu naar, dan komt daar iemand anders te staan.”

“Ik denk niet dat Ajax beter speelt dan vorig jaar. Kudus is een goede speler, die het verschil maakte toen hij speelde. Sinds hij weggevallen is, zie je dat het qua creativiteit niet top is. Promes en Tadic zijn niet in vorm, ga zo maar door”, geeft Theo Janssen te kennen. Van Hooijdonk vindt dat niet verwonderlijk, omdat Ajax afgelopen zomer met Hakim Ziyech zijn ‘absolute topspeler’ is kwijtgeraakt aan Chelsea. “Die kan je nooit vervangen met dezelfde kwaliteit.”

“Ziyech is onvervangbaar gebleken. Hij was dusdanig belangrijk dat ook Van de Beek zijn transfer naar Manchester United afdwong. Hij bracht zoveel creativiteit met zich mee. Het is nu te veel middelmaat bij Ajax. Ze willen weer een gooi doen in Europa, maar dan moet je echt gaan doorselecteren. Ze zijn dusdanig kwetsbaar dat bijna elke bal achter de verdediging levensgevaarlijk is”, zo stemt Afellay in met Van Hooijdonk, die vindt dat Dusan Tadic nog Europese top is en Antony dat niveau kan gaan benaderen.

“Gravenberch, maar die is nog te jong”, zo haakt Afellay in. “Tagliafico, in goede doen. Maar het gaat er meer om hoeveel er niet zijn”, benadrukt Kees Jansma. “Om bij de Europese top te komen en te blijven, moet het toch een stuk of zes, zeven spelers vervangen voor beteren. Aanhaken bij de Europese top is financieel bijna een onmogelijke opgave. Ik ben ervan overtuigd dat ze een paar spelers zullen halen, maar wie dan?”

“Een creatieve tien, in ieder geval”, antwoordt Janssen. Hij is erg te spreken over Kudus, die vrijwel de hele eerste seizoenshelft aan zich voorbij moest laten gaan met een knieblessure. “Dat is echt een goede speler. Hij heeft in de korte tijd laten zien dat hij toegevoegde waarde heeft. Gravenberch is ook echt goed, hè. Dan heb je al twee jongens op het middenveld die echt goed zijn. Klaassen daar discussieer je een beetje over. De een vindt hem heel goed, de ander vindt het heel simpel wat hij doet. Heel degelijk. Niet iets extra’s, wat hij wel had toen hij de eerste keer bij Ajax speelde.”

“Voor mijn gevoel stond Ajax de hele tijd een stukje voor, maar PSV is er stiekem naartoe geslopen. En nu zijn ze misschien zelfs favoriet”, zo blikt Van Hooijdonk vooruit op de titelstrijd. Hij krijgt bijval van Afellay. “Op dit moment is PSV favoriet. Zeer zeker. Ze hebben meer power én ze ruiken bloed. PSV kan volgens mij nog veel beter dan ze nu doen. Het verval tussen de eerste en tweede helft is wel heel groot. Als dat stabieler wordt, dan zijn ze voor mij favoriet voor de titel.”