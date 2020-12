Mario Götze: ‘Arjen Robben kan daar ook over meepraten’

PSV zorgde afgelopen zomer voor een daverende verrassing door Mario Götze binnen te halen. De 28-jarige aanvallende middenvelder, die transfervrij was sinds zijn vertrek bij Borussia Dortmund, vertelt in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad dat trainer Roger Schmidt contact zocht met hem. Verder wilde Götze ook graag een keer buiten Duitsland voetballen, waardoor de keuze in zijn ogen snel gemaakt was. Bovendien gaat hij in op zijn verstandhouding met Jürgen Klopp en Josep Guardiola.

Götze kende Schmidt al vanuit zijn tijd dat hij bij Bayer Leverkusen werkte. De huidige trainer van PSV werkte daarna nog in China voor Beijing Guoan. “Toen hij dit voorjaar terug was in Duitsland hadden we al een keer gepraat over hoe dat avontuur was geweest. Ik wilde altijd een keer in het buitenland voetballen, dat gevoel had ik al veel langer als ik naar andere competities keek”, vertelt Götze. Volgens hem waren Duitse spelers in het buitenland tien jaar geleden een uitzondering. “Per Mertesacker en Mesut Özil waren zo'n beetje de eersten die weer gingen, dat vond ik mooi als ik ze sprak bij de nationale ploeg.”

“Nu Roger bij PSV zat, zei hij dat de situatie en het moment ideaal waren voor mij om bij hem te komen spelen. Ik had op dat moment andere opties, ook mooie buitenlandse clubs in topcompetities, ja. Er liepen gesprekken en ik sprak ook met andere trainers, maar nergens was het plaatje zo duidelijk als hier. PSV en Schmidt, dat voelde voor mij als de beste optie”, vervolgt de 63-voudig Duits international. De keuze voor PSV kreeg goedkeuring van zijn vader, omdat Götze senior ‘zag hoe belangrijk een trainer in een keuze voor een club is’. Götze werkte eerder met Klopp bij Borussia Dortmund en Guardiola bij Bayern München en met de huidige manager van Liverpool onderhoudt hij nog altijd contact.

“Ik zie hem als één van de belangrijkste personen in mijn leven. Er is een vertrouwensband tussen ons”, zegt Götze over Klopp. Met Guardiola was er eerder sprake van een zakelijke verstandhouding. “Ik was net 21 toen ik van Dortmund naar Bayern ging. Dat gaf natuurlijk ook een storm aan publiciteit. Achteraf had ik misschien langer bij Kloppo moeten blijven, maar het was zeker geen fout om naar Bayern te gaan. Ik wilde mezelf uitdagen, Peps filosofie leren kennen. Met Bayern haalden we drie halve finales Champions League en Guardiola leerde me het voetbal zien vanuit heel andere posities in het veld. Guardiola zette je gewoon letterlijk overal neer in wedstrijden. Arjen Robben kan daar ook over meepraten.”

Götze speelde voorlopig dertien wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor vier doelpunten en drie assists. Hij maakte naar eigen zeggen sneller dan verwacht zijn debuut voor de Eindhovenaren, nadat hij een tijdje voor zichzelf had moeten trainen. Götze benadrukt dat hij nog genoeg ambitie heeft. “Kampioen worden met PSV, terugkeren in de nationale ploeg, er is nog veel om voor te spelen als je 28 jaar bent. En het niveau? De eredivisie is dus niet zo makkelijk als ik dacht. Met de Europese wedstrijden erbij en de coronasituatie zijn het zware maanden geweest. Maar onze pieken en dalen in de prestaties worden minder. Er zit duidelijk groei in.”