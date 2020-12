Frans van Seumeren nog altijd woedend: ‘Ik hoef hem niet meer te spreken’

Het was een roerig jaar voor FC Utrecht. De club van grootaandeelhouder Frans van Seumeren bestond vijftig jaar, maar greep naast Europees voetbal, zag door de coronapandemie de bekerfinale tegen Feyenoord aan zijn neus voorbijgaan en zag de gehoopte aanval op de traditionele top drie in Nederland uitgesteld worden. Als klap op de vuurpijl moest de clubleiding in november plots op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, na het vertrek van John van den Brom naar het Belgische Racing Genk. In een interview met het Algemeen Dagblad blikt Van Seumeren terug op 2020.

Utrecht leek rechtstreeks op weg naar Europees voetbal met een goede notering op de ranglijst en een bekerfinale tegen Feyenoord in het verschiet, maar zag in het jubileumjaar het ene na het andere doel in het water vallen. “Alles was aanwezig om van het naderende jubileum een prachtig feest te maken”, vertelt Van Seumeren. “We hadden nog twee ijzers op het vuur, maar ineens hadden we niets meer. Geen bekerfinale en daarnaast mochten we ook niet meer het inhaalduel tegen Ajax spelen, waardoor ons de kans werd ontnomen om op plek vijf te eindigen die eveneens recht gaf op Europees voetbal.”

Op allerlei manieren probeerde Utrecht een bekerfinale af te dwingen. Kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League zou de club ruim tweeënhalf miljoen euro opleveren en een half miljoen euro per gewonnen wedstrijd. Wat restte was zes ton uit het solidariteitsfonds van de KNVB. “Dit was duidelijk een voorgekookt plan van de drie grote clubs met instemming van de KNVB. Zij hadden er belang bij dat het zo ging. Ajax en PSV konden de Champions- en Europa League in, Feyenoord kreeg de bekerfinale cadeau van meneer Gudde en wij stonden met lege handen, want ze besloten ook nog om niet ons, maar Willem II Europa in te laten gaan.”

Het besluit van directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB zet nog altijd kwaad bloed bij Van Seumeren. “Ik hoef Gudde niet meer te spreken. Als voorzitter van de KNVB is hij uiteraard welkom in ons stadion, maar van mij krijgt hij geen hand. Ook niet als dat weer mag.” Van Seumeren zegt dat alle beslissingen het jubileumjaar van zijn club hebben overschaduwd. “Ik heb er eerlijk gezegd geen moment van genoten. Maar dat heeft ook mee te maken met de tegenvallende resultaten. We hadden gehoopt dat we met deze selectie, die is versterkt met spelers als Mahi, Warmerdam en Elia, bovenin zouden meedraaien. Dat had ons jubileumjaar extra glans moeten geven.”

Ook dit seizoen gaat het Utrecht nog niet voor de wind. De ploeg speelt allesbehalve constant en stelt teleur met een tiende plek op de ranglijst. Desondanks houdt Van Seumeren de moed erin. “Hoewel ik van sommige spelers iets meer verwacht, blijf ik ervan overtuigd dat wij een hartstikke goede selectie hebben. We hebben in jongens als Mahi en Sylla spitsen met potentie. We hebben veel onnodige punten verspeeld en staan daardoor niet op de plek waarop we hoopten. Maar we spelen meer dan twintig wedstrijden. Er is van alles mogelijk”, besluit de geldschieter.