Messi vertelt over zijn WhatsApp-groep, Ronald Koeman en zijn droomland

Dominic Mostert 27 december 2020

Lionel Messi weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. De aanvaller zinde afgelopen zomer nadrukkelijk op een vertrek bij Barcelona, maar nu zijn contract ook daadwerkelijk afloopt, houdt hij de optie open om zijn verbintenis te verlengen en in het Camp Nou te blijven. "Barcelona is mijn leven", vertelt Messi in een interview met La Sexta, waarin hij ook uitweidt over zijn samenwerking met Ronald Koeman en over de kans dat hij nog voor een andere club dan Barcelona gaat voetballen.

Messi probeerde afgelopen zomer een transfer te forceren, maar werd door Barcelona aan zijn contract gehouden. "Ik voelde dat de tijd rijp was voor een nieuwe omgeving en ik wilde op een goede manier afscheid nemen", legt de Argentijn uit. "Daarna ontstonden alle problemen. De toenmalige voorzitter (Josep Maria Bartomeu, red.) wilde niet dat ik zou vertrekken en begon dingen op een manier te verwoorden waardoor ik als de schurk overkwam. Wat is gebeurd, is gebeurd. Ik blijf er kalm onder en ik denk nog steeds dat ik toen heb gedaan wat ik moest doen."

Iemand die wel vertrok, was zijn boezemvriend Luis Suárez. De spits ruilde Barcelona in voor Atlético Madrid. Het ging om een transfervrije overstap, al kan er afhankelijk van zijn prestaties een bedrag van zes miljoen euro worden betaald. "Ik vond het bizar. Hij is gratis vertrokken, ondanks een doorlopend contract, en ging naar een club waar hij om dezelfde prijzen speelt", stelt Messi, die desondanks nog altijd goed contact heeft met Suárez. De WhatsApp-groep tussen ex-ploeggenoten Messi, Suárez en Neymar is nog altijd in leven. "Ja, we spreken elkaar bijna iedere dag. We hebben een groep op WhatsApp."

"Het laatste bericht aan Neymar ging over de loting tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, waar we allebei niet blij mee waren. Het wordt een spannend tweeluik", vervolgt Messi. In de internationale media wordt met regelmaat gespeculeerd over een hereniging van Messi en Neymar. De Argentijn ziet een terugkeer van de Braziliaan in het Camp Nou echter niet gauw gebeuren. "Hoe ga je de transfersom betalen? Het wordt niet makkelijk voor de volgende president." Die president moet ook gaan bepalen of Ronald Koeman mag aanblijven. Messi is in ieder geval te spreken over zijn trainer, die een teleurstellende seizoensstart beleefde. "Koeman heeft de boel heel serieus aangepakt en dat hadden we als groep ook nodig. Hij was een goede aanstelling van de club. Het was moeilijk voor Koeman met veel nieuwe en jonge spelers, maar hij doet het goed en het team ontwikkelt zich."

"Ik weet niet of ik ga vertrekken", blikt de sterspeler van Barcelona vooruit op komende zomer. "Als ik wegga, wil ik dat op de best mogelijke manier doen. Het is allemaal hypothetisch, maar op een dag zou ik willen terugkeren om in deze stad een bijdrage te leveren aan deze club. Barcelona is als club groter dan welke speler dan ook, dus natuurlijk is de club ook groter dan ik." Messi wil het seizoen in ieder geval afmaken bij Barcelona. In de toekomst ziet hij een transfer naar de Verenigde Staten wel zitten. "Ik heb altijd gezegd dat ik de droom heb om die ervaring mee te maken. Maar ik weet niet of het gaat gebeuren en wanneer."