‘AS Roma overweegt rigoureuze ingreep in januari met Justin Kluivert’

Dominic Mostert 27 december 2020 • Laatste update: 22:42

AS Roma overweegt de verhuurperiode van Justin Kluivert bij RB Leipzig voortijdig te beëindigen, zo meldt Il Tempo. De Serie A-club hoopte de 21-jarige aanvaller naar een club te sturen waarvoor hij wekelijks in actie zou komen, maar de teller staat in Duitsland op slechts zes competitiewedstrijden. Mocht Kluivert inderdaad vroegtijdig worden teruggeroepen, dan zijn er twee opties: Roma kan besluiten om hem elders te stallen óf om hem in Rome te houden.

Kluivert speelde inclusief zijn zes optredens in de Champions League twaalf officiële wedstrijden voor Leipzig. In de Champions League betrof het echter zes keer een invalbeurt; in de Bundesliga had Kluivert driemaal een basisplaats en viel hij even zo vaak in. Roma is niet te spreken over het gebrek aan speeltijd voor de huurling. Bovendien heeft de club zelf behoefte aan meer aanvallende opties, doordat Nicolò Zaniolo waarschijnlijk pas in april weer inzetbaar is na het scheuren van zijn voorste kruisband, en dus broedt trainer Paulo Fonseca op een terugkeer van Kluivert.

Mocht vervolgens blijken dat er nog steeds geen uitzicht op veel speeltijd voor Kluivert, dan is een verhuur aan een andere club in januari nog bespreekbaar. De ex-Ajacied is niet de enige aanvaller die zich in januari zou kunnen voegen bij de selectie van Roma, want volgens La Gazzetta dello Sport aast Stephan El Shaarawy op een rentree in het Stadio Olimpico. De buitenspeler traint met toestemming van zijn club Shanghai Shenhua al geruime tijd individueel in Rome. Om zijn kansen op EK-deelname te vergroten wil hij graag tekenen bij zijn oude club.

Kluivert, wiens contract in Rome doorloopt tot medio 2023, miste de laatste twee officiële wedstrijden van Leipzig door blessureleed. Hij was eerder deze maand belangrijk met een doelpunt in de competitiewedstrijd bij Bayern München (3-3) en tijdens de overwinning op Manchester United (3-2) in de Champions League, die ervoor zorgde dat die Roten Bullen de achtste finales bereikten. Toch lijkt een vaste basisplaats nog ver weg voor de Nederlander.