De Telegraaf ziet één ‘echte tegenvaller’ tussen zomeraanwinsten van Ajax

Dominic Mostert 27 december 2020

Ajax gaat het nieuwe jaar in als koploper van de Eredivisie, al kende het kalenderjaar een teleurstellend uiteinde met een 1-1 gelijkspel tegen Willem II. In een analyse schrijft De Telegraaf zondagavond dat Ajax de concurrentie in de Eredivisie 'een kerstpakket vol doping' gaf en stelt de krant de vraag of de selectie kwalitatief sterk genoeg is om landstitel nummer 35 te bemachtigen.

Clubwatcher Mike Verweij neemt het aankoopbeleid van Ajax onder de loep en concludeert dat Ajax het vrij goed geeft gedaan in de zomer. De transfervrij aangetrokken Maarten Stekelenburg is een 'geroutineerde stand-in' van André Onana, Davy Klaassen is 'niet meer weg te denken' uit de basis en Antony heeft 'opvallend weinig aanpassingsproblemen', somt Verweij op. "Mohammed Kudus leek de smaakmaker te worden, heeft de kwaliteiten om op het middenveld tegenstanders te passeren en man-meer-situaties te creëren", wordt eraan toegevoegd.

Kudus heeft nog 'veel te bewijzen', omdat hij geblesseerd raakte in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Liverpool, maar de voortekenen zijn goed. "De enige echte tegenvaller tot dusver is Sean Klaiber", vervolgt De Telegraaf. De score van 'vier uit vijf' wordt 'goed' genoemd, maar tegelijkertijd wordt aangestipt dat 'goed niet meer goed genoeg' is bij Ajax. "Door het alsmaar verkopen van de beste spelers heeft een kwalitatieve kaalslag plaatsgehad."

"Met David Neres, Lassina Traoré, Noussair Mazraoui en vooral Kudus terug aan het front wint Ajax vanzelfsprekend aan kracht", doelt de krant op een aantal geblesseerde spelers. "En wellicht moet Ten Hag nog eens bij zichzelf te rade gaan of Lisandro Martinez echt minder is dan degenen die nu spelen. Hoe kan het dat de Argentijn vorig jaar op Dusan Tadic na de meeste minuten maakte van allemaal en nu helemaal niet in de plannen van de trainer voorkomt?" Het grootste gevaar voor Ajax is volgens de krant om te 'denken dat alles wel goed komt', een mentaliteit die Verweij terugzag in het spel tegen Willem II.

"En dus ging het mis", schrijft de journalist in de analyse. "Daarnaast zullen bepalende spelers progressie moeten tonen. Perr Schuurs heeft stappen gemaakt, maar die vallen in het niet bij de zevenmijlspassen van Ryan Gravenberch. De Limburger blijft dezelfde (kinderlijke) fouten maken. In de tweede seizoenshelft blijkt of hij geschikt of ongeschikt is voor een topclub. Maar Schuurs is niet de enige die moet opstaan. Nicolas Tagliafico is geen schim van de strijder die hij in de voorgaande seizoenen was. Excuses tellen niet. Er moet direct worden geleverd."