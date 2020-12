‘Georginio Wijnaldum twijfelt en doet alvast belofte aan Liverpool’

Georginio Wijnaldum heeft Liverpool om meer tijd gevraagd alvorens hij een beslissing neemt over zijn toekomst, zo schrijft transfermarktexpert Fabrizio Romano in een artikel voor The Guardian. De regerend landskampioen heeft de middenvelder begin december een voorstel gedaan voor een nieuw contract, maar wist hem tot op heden nog niet te overtuigen. Wijnaldum heeft een aflopend contract en kan vanaf 1 januari, als de transferwindow opengaat, in gesprek met geïnteresseerde clubs.

Mocht Wijnaldum besluiten om Liverpool te verlaten, dan zal hij die boodschap eerst overbrengen aan de clubleiding voordat hij met andere clubs in gesprek gaat. Die belofte heeft Wijnaldum gedaan aan zijn club, aldus Romano. Het contractvoorstel dat enkele weken geleden werd voorgelegd aan Wijnaldum, is niet naar de volledige tevredenheid van de international van Oranje. Voornaamste twistpunten zouden het salaris en de duur van het contract zijn. Wijnaldum is in de zomer transfervrij en Liverpool wil voorkomen dat het zijn vaste kracht over een half jaar gratis de deur uit ziet lopen.

Wijnaldum, die zondagavond tegen West Bromwich Albion (1-1) nog het middenveld vormde met Jordan Henderson en Curtis Jones, tekende in de zomer van 2016 een vijfjarig contract bij Liverpool, dat hem voor zo’n dertig miljoen euro overnam van Newcastle United. Met Liverpool werd Wijnaldum onder andere landskampioen en won hij in 2019 de Champions League ten koste van Tottenham Hotspur (2-0 winst). In de halve finale die daaraan voorafging eiste Wijnaldum een hoofdrol voor zich op door twee keer te scoren in de thuiswedstrijd tegen Barcelona (4-0 winst). Het bleek nipt voldoende voor een finaleplek en de uiteindelijke winst.

Zelf voelt Wijnaldum er niets voor om zijn contractsituatie bij Liverpool in het openbaar te bespreken. "Ik heb in eerdere interviews al aangegeven dat ik niets wil loslaten over mijn contract. Ik praat alleen over de wedstrijden, het is de taak van de clubleiding om met nieuws over mijn contract naar buiten te komen", liet hij onlangs weten. De Oranje-international leek een halfjaar geleden een nieuw en meerjarig contract te tekenen bij Liverpool, zo klonk het in de Engelse media. Enkele maanden later echter kwam naar buiten dat de contractonderhandelingen tussen beide partijen op niets waren uitgelopen.