Aurier flirt: ‘Ik wil niet dat journalisten zeggen dat ik dat niet kan zeggen’

Het lijkt er sterk op dat Serge Aurier warmdraait voor een overgang naar Paris Saint-Germain. De verdediger van Tottenham Hotspur, die dit seizoen niet altijd op een basisplaats hoeft te rekenen in de ploeg van José Mourinho, flirt tegenover The Sun openlijk met een rentree in Parijs. Aurier speelde tussen 2014 en 2017 voor PSG. Mocht het tot een rentree komen, dan zou hij herenigd worden met Mauricio Pochettino, die bij PSG het stokje naar alle waarschijnlijkheid gaat overnemen van de ontslagen Thomas Tuchel.

Aurier maakte drie jaar geleden voor circa 25 miljoen euro de overstap van PSG naar Tottenham. Pochettino gaf destijds openlijk aan gecharmeerd te zijn van de vleugelverdediger. Desondanks heeft Aurier zijn liefde voor Parijs en PSG nooit onder stoelen of banken gestoken. “Het (PSG, red.) is de club waar ik het meeste van heb genoten van alle clubs waar ik heb gespeeld. In Parijs ben ik echt een man geworden, heb ik mezelf ontdekt. Toen ik jong was en bij Lens speelde, was PSG al de club van mijn hart", vertelt Aurier in de aanloop naar het competitieduel tussen Tottenham en Wolverhampton Wanderers van zondagavond.

De Ivoriaan werd in het seizoen 2014/15 door Toulouse voor een jaar verhuurd aan PSG, waarna in april 2015 de optie tot koop werd gelicht en PSG de verdediger definitief overnam. Twee seizoenen later vertrok hij naar Tottenham. “Ik zou op een dag met liefde willen terugkeren. Ik zal nooit een aanbod uit Parijs afwijzen, dat is zeker. Mocht het niet gebeuren, dan ben ik heel blij waar ik nu ben.” Aurier werd met PSG twee keer landskampioen en tilde drie Franse bekers de lucht in. “Als ik zeg dat PSG de club van mijn hart is, wil ik niet dat journalisten zeggen: ‘Dat kan hij niet zeggen.’ Maar als de vraag komt, ben ik er eerlijk over.”

Dit seizoen kwam Aurier tot dusver tot acht optredens voor Tottenham. Afgelopen zondag ging de verdediger hopeloos in de fout door tegen Leicester City een strafschop te veroorzaken. Deze werd door Jamie Vardy benut, waarna een 0-2 nederlaag volgde. “Ik werk constant, ik ben een harde werker. Ik ben misschien wel bezig aan mijn beste seizoensstart uit mijn carrière, dus ik ben blij met wat er gebeurt.” In het uitduel met Wolverhampton, dat zondag om 20.15 uur begint, zit de 28-jarige Aurier op de bank.