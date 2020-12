Liverpool verslikt zich op Anfield opnieuw in elftal van Sam Allardyce

Liverpool is zondagavond tegen pijnlijk puntenverlies aangelopen in de strijd om de titel in de Premier League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp leek tegen West Bromwich Albion een ogenschijnlijk makkelijke avond tegemoet te gaan, maar moest een late tegentreffer slikken: 1-1. Zodoende ging Sam Allardyce andermaal met een resultaat naar huis, zoals hij dat in april 2017 ook deed met Crystal Palace, toen Liverpool voor het laatst verloor in eigen huis. Allardyce blijft ongeslagen in onderlinge ontmoetingen met Klopp op Anfield: één zege en drie remises in vier duels.

Liverpool, met Georginio Wijnaldum de gehele wedstrijd binnen de lijnen, trapte vanaf het beginsignaal het gaspedaal vol in en werd voor het eerst gevaarlijk via Mohamed Salah, maar de Egyptenaar kwam een teenlengte te kort om een voorzet van Andy Robertson tot doelpunt te promoveren. Na ruim tien minuten spelen was het wel raak voor de regerend landskampioen. Sadio Mané werd door de lucht op maat bediend door Joël Matip, controleerde de bal met de borst en schoot vervolgens al vallend met de punt van de schoen raak: 1-0. Mané tekende daarmee voor zijn zesde treffer van het seizoen.

Mané noteerde halverwege de eerste helft de tweede goede mogelijkheid voor de thuisploeg. Dit keer was de pass van Jordan Henderson, maar hij zag de kopbal van de Senegalees een meter naast het doel van Sam Johnstone gaan. Henderson verstuurde in de eerste helft 85 passes namens Liverpool, bijna twee keer zoveel als alle spelers van West Bromwich bij elkaar opgeteld. Even leek Liverpool de score nog in de eerste helft te verdubbelen, maar het schot van Salah uit een afvallende bal ging rakelings over het doel van Johnstone.

Na de rust viel er beduidend minder te genieten voor de ruim tweeduizend toeschouwers op Anfield. Het eerste moment van opwinding viel een kwartier voor tijd, toen Trent Alexander-Arnold mocht aanleggen voor een vrije trap. De verdediger draaide de bal richting de linker bovenhoek, maar zag zijn inzet rakelings over gaan. Tot dat moment had West Bromwich twee schoten op doel afgeleverd, tegenover nul schoten voor de ploeg van Klopp. Het lukte Liverpool in de tweede helft niet om de muur van West Bromwich te breken en dat leidde tien minuten voor tijd tot de gelijkmaker.

Na een afgeslagen hoekschop werd de bal opnieuw voor het doel gebracht door Matheus Pereira, waarna Semi Ajayi de bal met het hoofd via de binnenkant van de paal achter Alisson in het doel werkte. Liverpool drong vervolgens aan en kon rekenen op de steun van het thuispubliek, maar gescoord zou er, ondanks een grote mogelijkheid voor Roberto Firmino in de slotfase, niet meer worden en dus laat de ploeg van Klopp twee dure punten liggen in de strijd om het kampioenschap. Voor West Bromwich Albion blijven de zorgen groot. De ploeg van Allerdyce staat voorlaatste en moet een gat van vijf punten zien te dichten naar de veilige plaatsen. Dinsdagavond wacht voor West Bromwich Albion de volgende wedstrijd, als de ploeg op bezoek gaat bij Leeds United. Een dag later speelt Liverpool bij Newcastle United.