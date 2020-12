Zaakwaarnemer heeft topclub in vizier voor Mesut Özil

Wolverhampton Wanderers heeft bij Real Madrid aangeklopt voor Luka Jovic. De aanvaller, die niet in de plannen van Zinédine Zidane voorkomt, moet in Engeland de van een schedelbreuk herstellende Raúl Jiménez tijdelijk vervangen. (The Athletic)

Arsenal is bereid om een deel van zijn salaris te blijven betalen, indien de aanvallende middenvelder in het restant van het seizoen wordt verhuurd.

Fernando Llorente is de voornaamste kandidaat om bij Juventus als back-up voor Alvaro Morata te fungeren. De aanvaller van Atlético Madrid, die in het verleden ook al voor Juventus speelde, geniet concurrentie van Leonardo Pavoletti en Simone Zaza. (Tuttosport)