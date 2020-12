Perez: ‘Als je wilt meedoen om de titel, is dit echt geen goede uitgangspositie’

Dominic Mostert 27 december 2020

AZ hoeft voorlopig niet te denken aan het kampioenschap, beaamt Calvin Stengs na het puntenverlies tegen FC Utrecht (2-2) van zondagmiddag. De ploeg van interim-trainer Pascal Jansen had qua puntenaantal op gelijke hoogte kunnen komen met Feyenoord en Vitesse, maar incasseerde in de blessuretijd een beslissend doelpunt van Adrián Dalmau. Inmiddels bedraagt de achterstand op koploper Ajax zeven punten.

Na het gelijkspel wordt Stengs, die zijn ploeg met een schot vanbuiten het strafschopgebied op een 1-2 voorsprong zette in De Galgenwaard, gevraagd naar de titelkansen van zijn ploeg. "Ik denk dat we daar vorig seizoen heel goed mee bezig waren, maar dat we dit seizoen te veel hebben laten liggen", geeft de aanvaller aan in gesprek met FOX Sports. "We moeten het per wedstrijd bekijken en op een gegeven moment naar de ranglijst kijken."

Jansen gaat met een dubbel gevoel de korte winterstop in, vertelt de interim-trainer. "Ik vind dat we een behoorlijke serie hebben neergezet na een paar doffe dreunen, toen Arne (Slot, red.) van de groep af werd gehaald. We hadden gehoopt vandaag met drie punten te kunnen afsluiten, zodat we die reeks konden doortrekken. Dat is niet gelukt, maar we hebben in ieder geval een prima uitgangspositie gecreëerd voor de tweede helft van het seizoen."

Over de laatste uitspraak van Jansen denkt Kenneth Perez anders. De analist van FOX Sports vindt niet dat AZ een 'prima uitgangspositie' heeft. "Ze geven natuurlijk hoog op van zichzelf en willen meedoen om de nummer-één-positie. Nou, je ligt uit Europa, wat echt niet had gehoeven. Al die gelijke spelen zorgen ervoor dat je vijfde staat, op zeven punten van de nummer één, en daartussen zitten nog drie heel goede teams. Als je om het kampioenschap wilt spelen, is dat natuurlijk echt geen goede uitgangspositie. Dan had je vandaag twee punten erbij moeten krijgen. Dan was het nog moeilijk geworden."

"Ik vind dat AZ een goede ploeg heeft, maar dat ze centraal niet goed ingedekt zijn", blikt Perez vooruit op mogelijke activiteit van AZ op de transfermarkt. "Jonas Svensson is een goede back; Yukinari Sugawara niet zo. Maar dat heeft iedere club, want het verschil tussen Sean Klaiber en Noussair Mazraoui is ook groot", wijst de analist naar de rechtsbacks van Ajax. "Centraal achterin is AZ te mager bezet, als ze die stap willen maken. Of ze versterking gaan halen, is misschien ook een geldkwestie. In de zomer leek het alsof ze niemand konden kopen." In Utrecht vormde Teun Koopmeiners, vanwege het wegvallen van de geblesseerde Timo Letschert, samen met Pantelis Hatzidiakos het defensieve hart van de Alkmaarders.