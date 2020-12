Cristiano Ronaldo in Dubai verkozen tot Speler van de Eeuw

Dominic Mostert 27 december 2020 • Laatste update: 17:33

Cristiano Ronaldo is zondagmiddag verkozen tot 'Speler van de Eeuw' tot dusver. De aanvaller van Juventus nam tijdens de uitreiking van de Globe Soccer Awards de bokaal in ontvangst voor zijn verdiensten tussen 2001 en 2020. Josep Guardiola werd verkozen tot Trainer van de Eeuw, terwijl Real Madrid zich Club van de Eeuw mag noemen.

De Globe Soccer Awards worden georganiseerd door de EFAA (European Association of Player's Agents) en de ECA (European Club Association). De prijzen worden sinds 2011 toegekend. Ronaldo werd al zes keer verkozen tot Speler van het Jaar (2011, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019) en is daarmee de enige speler die dat vaker dan één keer lukte. Radamel Falcao (2012), Franck Ribéry (2013) en Lionel Messi (2015) wonnen de prijs eenmaal, terwijl Robert Lewandowski zondag werd gekroond tot Speler van het Jaar 2020.

?? Congratulations to ???? CRISTIANO RONALDO on winning the ?Globe Soccer Award for the? PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020? ??#CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Het is voor de spits van Bayern München zijn vierde grote onderscheiding van het jaar. Hij werd eerder dit jaar al uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Duitsland en Europa en anderhalve week geleden kwam daar de bokaal voor The Best FIFA Men's Player van 2020 bij. Zijn club is verkozen tot Club van het Jaar, maar Real Madrid mag zich na vijf gewonnen Champions League-trofeeën de Club van de Eeuw noemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino was bij de uitreiking in Dubai aanwezig en reikte enkele prijzen uit.

Guardiola is de Trainer van de Eeuw, na zijn successen bij Barcelona, Bayern München en Manchester City. Hij won acht landstitels en veroverde met Barcelona tweemaal de Champions League. Jorge Mendes is verkozen tot Zaakwaarnemer van de Eeuw; de belangenbehartiger van onder meer Cristiano Ronaldo had tussen 2011 en 2019 een monopolie op de trofee voor Zaakwaarnemer van het Jaar.