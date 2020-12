Schalke 04 stelt ‘degradatietrainer’ Gross aan als vervanger van Stevens

Christian Gross is aangesteld als nieuwe trainer bij Schalke 04, zo laat de club uit de Bundesliga zondagmiddag weten via de officiële kanalen. De nieuwe oefenmeester, die in Gelsenkirchen de plek inneemt van interim-trainer Huub Stevens, heeft de taak om de ploeg uit de degradatiezorgen te trekken. Hij tekent een contract tot het einde van het seizoen. Schalke wist dit seizoen nog geen wedstrijd te winnen en staat met vier punten troosteloos onderaan in de Bundesliga.

Officieel had Gross zijn pensioen als trainer al aangekondigd. In mei van dit jaar leek Al-Ahli zijn laatste kunstje te zijn als hoofdtrainer, maar daar komt hij nu van terug. “We moeten resultaatgericht gaan werken. Ik wil elke seconde het eergevoel van de spelers voelen. Ik zal er alles voor geven, zodat we samen ons doel bereiken”, liet de nieuwbakken oefenmeester weten. Gross was eerder werkzaam in de Bundesliga. In het seizoen 2009/10 stond de éénvoudig international van Zwitserland aan het roer bij VfB Stuttgart.

De afgelopen weken werd het hoofdtrainerschap bij Schalke ingevuld door Stevens, die tijdelijk de honneurs waarnam. Stevens’ trainerslicentie loopt tot 1 januari en die wilde hij niet verlengen, waardoor de club genoodzaakt was om een vervanger voor de lange termijn aan te stellen. Gross wordt met zijn aanstelling de vierde trainer van het seizoen voor Schalke, nadat eerder David Wagner en Manuel Baum al werden ontslagen. “Het gaat de komende vijf maanden maar om één ding en dat is handhaving”, aldus technisch directeur Jochen Schneider.

Gross heeft ervaring met degradatievoetbal. In 2010 hielp hij Stuttgart op wonderbaarlijke wijze aan een Europees ticket, nadat de club bij zijn aanstelling onderin de Bundesliga bivakkeerde. “Gross heeft in Duitsland en Engeland bewezen dat hij moeilijke missies tot een goed einde kan brengen”, vervolgt Schneider. Gross stond eind jaren negentig aan het roer bij Tottenham Hotspur. Hij zal voor het eerst op de bank zitten in de uitwedstrijd tegen Hertha BSC op 2 januari.