UEFA-voorzitter Ceferin haalt uit naar Florentino Pérez: ‘Verder kijkt hij niet’

Florentino Pérez is hard op zijn vingers getikt door UEFA-president Aleksander Ceferin vanwege zijn lobby om een Europese Super League op te zetten. De president van Real Madrid maakt zich al geruime tijd hard voor de toevoeging van een nieuwe competitie aan de speelkalender, maar Ceferin is duidelijk niet te spreken over de plannen die een bedreiging zouden vormen voor het bestaan van de Champions League en Europa League.

In het voorstel van Pérez staat dat het toernooi, waar omgerekend ruim vijf miljard euro mee gemoeid zou zijn, een competitie van in totaal twaalf topteams uit Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk moet worden. Hij kwam er ook op de jaarlijkse ledenvergadering van Real Madrid nog op terug: “Niets zal meer zijn zoals het was. De pandemie verplicht ons om voetbal competitiever te maken. We moeten innoveren en formules zoeken om ervoor te zorgen dat voetbal aantrekkelijk blijft. Voetbal heeft een nieuw momentum nodig en Real Madrid zal daar middenin zitten.”

De president van de UEFA heeft zich fel uitgelaten over de plannen en laat zich kritisch uit over zijn collega-president. “Dit is de droom van Florentino Pérez van de afgelopen dertig jaar", zo laat de Ceferin weten in het Sloveense dagblad 24 Ur.. “Twee hoofdkandidaten voor het presidentschap van Barcelona verzetten zich publiekelijk tegen de Super League, evenals tegen Bayern, Juventus en enkele Engelse clubs. Hij kijkt alleen naar voetbal vandaag en misschien naar het voetbal van morgen, maar verder dan dat kijkt hij niet.”

Met de opmerkingen van Ceferin krijgt onder meer LaLiga-president Javier Tebas bijval in zijn sceptische visie op de plannen Pérez. Tebas zet vraagtekens bij de financiële duurzaamheid van de competitie en de kans van slagen is volgens hem erg klein. De grootste voorstanders van een Europese Super League zijn, naast Real Madrid, Liverpool en Manchester United.