Zondag, 27 December 2020

Feyenoord en Ajax strijden om Pablo Ortiz

Mauricio Pochettino is nog niet officieel in dienst van Paris Saint-Germain, maar hij denkt wel al na over zijn gewenste elftal. Zo ziet hij graag zijn landgenoot Lionel Messi naar het Parc des Princes komen. (The Sun)

Tottenham Hotspur is erg teleurgesteld met het spel dat Gareth Bale tot nu toe op de mat legt. De huurling van Real Madrid heeft met slechts één Premier League-treffer nog niet de hoopvolle Londense verwachtingen waargemaakt. (AS)

Feyenoord en Ajax zijn in de markt voor Pablo Ortiz. De centrumverdediger van het Colombiaanse América de Cali staat tevens in de belangstelling van Anderlecht en Borussia Dortmund. (Futboleta)

Juventus gaat AS Roma en Club Brugge aftroeven in de strijd om Bryan Reynolds. De vleugelverdediger heeft reeds ingestemd om hem tot het einde van dit seizoen te verhuren, alleen moet er nog een akkoord worden bereikt over een transfersom met FC Dallas. (Goal)

Mikkel Damsgaard heeft zich in de kijker gespeeld bij Internazionale. De club uit Milaan wil Sampdoria in ruil Radja Nainggolan of Matias Vecino in januari aanbieden én de Deen tot de zomer in Genua laten spelen. (La Gazzetta dello Sport)