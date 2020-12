Gary Lineker plaatst grote vraagtekens bij besluit in jubileumduel van Pieters

Leeds United heeft zondagmiddag in eigen stadion weten af te rekenen met Burnley, waar Erik Pieters zijn tweehonderdste Premier League-duel speelde. Dankzij een rake strafschop van Patrick Bamford in het begin van de wedstrijd won de ploeg van trainer Marcelo Bielsa, die een basisplaats inruimde voor Pascal Struijk, met 1-0. In de beginfase eiste de arbitrage op Elland Road een hoofdrol op, want naast de gegeven strafschop werd er ook nog een doelpunt van de bezoekers afgekeurd.

Al na vier minuten spelen legde scheidsrechter Robert Jones de bal op de stip, na een vermeende overtreding van Burnley-doelman Nick Pope op Bamford. De VAR besloot niet in te grijpen, waardoor de spits zelf vanaf elf meter zijn negende Premier League-treffer van het seizoen tegen de touwen schoot. Een kwartier later eiste de arbitrage andermaal een hoofdrol op. Leeds United-doelman Illan Meslier liep Ben Mee in de rug en Burnley verwachtte een strafschop, maar kreeg een vrije trap tegen.

Om die reden ging er een streep door het doelpunt dat Ashley Barnes direct daarna maakte. De spits schoot op fraaie wijze de bal tegen de touwen, maar zag Jones de treffer annuleren wegens de vermeende overtreding van Mee op Meslier. “Hoe is dit een overtreding? Slecht gefloten en slecht gekeept. Waarschijnlijk floot hij al voor er gescoord werd, anders had de VAR deze beslissing kunnen terugdraaien”, zo liet Gary Lineker via Twitter weten.

In het restant van het duel bleef het tot de laatste minuut spannend. Burnley zocht vooral in de laatste fase van de tweede helft naar de gelijkmaker en liet Leeds United daarmee mogelijkheden om in de omschakeling gevaarlijk te worden, maar er zouden uiteindelijk geen doelpunten meer vallen. Leeds United stijgt daardoor naar plek elf in de Premier League, terwijl Burnley verzuimt om afstand te nemen van de gevarenzone en nu de zestiende plaats bezet.