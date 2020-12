Eric Gudde: ‘Ik heb de uitspraken van Overmars nooit begrepen’

Het huidige kalenderjaar was er ook voor Eric Gudde een om niet snel te vergeten, zo laat hij weten in een openhartig interview met FOX Sports. De directeur van de KNVB moest in 2020 grote beslissingen nemen en dat ging hem zeker niet in de koude kleren zetten. Hij kreeg doodsbedreigingen via spandoeken, zag bondscoach Ronald Koeman vroegtijdig vertrekken naar Barcelona en kreeg de taak een besluit te nemen over het al dan niet stilleggen van de Eredivisie. Ondanks alle tegenslagen en uitdagingen, besloot de KNVB het contract van Gudde te verlengen.

Het jaar van de voorzitter bestuur betaald voetbal werd met de uitbraak van het coronavirus op zijn kop gezet. Gudde werd gedwongen, met beperkte beschikbare kennis, een ingrijpend besluit te nemen over het vervolg van de Eredivisie. Hoewel hij nog altijd achter zijn besluit staat de competitie definitief stil te leggen, geeft de voormalig algemeen directeur van Feyenoord te kennen verschillende zaken verkeerd te hebben aangepakt.

“Ik kon nergens op terugvallen: er zijn geen reglementen en ik had het nog nooit meegemaakt. Dus er zijn ook dingen absoluut niet goed gegaan, met name in de communicatie. Met de kennis van nu had ik de zaken in maart en april wel anders aangepakt”, steekt Gudde de hand in eigen boezem. Hij verwijt zichzelf onder meer dat hij niet genoeg betrokken was bij de dagelijkse vergaderingen en vooral de communicatie over de totstandkoming van het besluit was niet toereikend.

Wanneer hij in het interview gevraagd wordt over de invloed van Marc Overmars op het besluit om de competitie stil te leggen, neemt hij geen blad voor de mond. “Overmars had heel veel impact op de besluitvorming, maar ik heb zijn uitspraken nooit begrepen. Ook begreep ik de uitspraken niet van de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, die roept: ‘Hier komt niemand meer op het trainingsveld’. Daarnaast riepen Fortuna Sittard en PEC Zwolle meteen: ‘Het is nu klaar’. Dan kijk je vervolgens naar de ranglijst en denk je: heeft dat er ook nog iets mee te maken?”

Naast de taferelen rond de coronacrisis was ook het vertrek van Ronald Koeman een fikse aderlating voor de KNVB-directeur. “Ik was nooit bang dat Koeman weg zou gaan voordat het EK gespeeld zou worden. We hadden ook een open relatie en hij vertelde dat Barcelona hem al tweemaal had benaderd. Na die 8-2 van Bayern München dacht ik wel: jeetjemina, het zal toch niet? Om een hele andere reden zat Koeman dat weekend al in Barcelona en ik hoopte nog dat die president van Barcelona, Josep Maria Bartomeu, niet bij hem langs zou gaan. Maar hij ging dus wel langs”, zucht Gudde. Ondanks het vrij onverwachte vertrek neemt hij de huidige oefenmeester van Barcelona niets kwalijk en ging hij meteen overstag toen Koeman zei: “Ik kan Barcelona niet drie keer laten lopen.”

Opgeven was echter nooit een optie voor Gudde en zelfs spandoeken met doodsbedreigen weerhielden hem er niet van zijn contract bij de KNVB onlangs nog te verlengen. Hij vergelijkt zware tijden altijd met het beklimmen van de Mont Ventoux. “Alles doet pijn, alles doet zeer en op een gegeven moment wil je ermee kappen. Maar als je dan de bezemwagen instapt die achter je zit, heb je na vijf minuten al spijt. Dan denk je van: Ik had nu door moeten zetten, achter de volgende bocht kan de finish liggen.”