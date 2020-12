Kenneth Perez: ‘Hij is een beetje zoals Ryan Babel vroeger was’

FC Utrecht sluit het kalenderjaar 2020 zondagmiddag af met een thuiswedstrijd tegen AZ. Gyrano Kerk heeft zoals gebruikelijk een basisplaats in de formatie van interim-trainer René Hake. Kenneth Perez is gecharmeerd van Kerk en haalt aan dat hij ‘een aantal basisdingen heeft die hem interessant maken’, maar geeft tevens te kennen dat de aanvaller nog een aantal aspecten heeft om aan te werken.

Presentator Milan van Dongen en Perez staan voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ naar een afwerkoefening van de thuisploeg te kijken. Van Dongen merkt op dat bij Kerk de ene bal hoog over gaat en de ander in de kruising vliegt. “Hij is een beetje zoals Ryan Babel vroeger was”, reageert Perez in de uitzending van FOX Sports. Van Dongen stelt dat je zoiets ‘soms ook moet accepteren’.

“Nou ja, nee. Je kan er ook op gaan trainen”, reageert Perez. Kerk was dit seizoen namens FC Utrecht voorlopig goed voor drie doelpunten en vier assists in vijftien officiële wedstrijden. “Dan kan je er beter in worden. Hoe vaker je het doet, hoe beter je wordt. Althans, dat is de bedoeling. Als je gaat trainen, wordt het vanzelf beter. Met dat ook. Bij Kerk zou ik dat zeer toejuichen. Want hij heeft een aantal basisdingen die hem heel interessant maken. Vooral zijn snelheid. Maar waar hij op zou kunnen trainen, is het overzicht houden als hij de actie heeft ingezet.”

“Ik heb soms het gevoel dat het te gehaast gaat. Alles gaat zo snel bij hem. Dat is een pluspunt, omdat hij zo snel is. Soms vergeet je dan de andere dingen. Als je dan los bent gekomen, moet je ook beschikken over een goede trap. Wie zoek je uit? Je moet de juiste beslissing nemen. Hoe sneller je bent, hoe blinder je bent. Dat is niet voor niks. Ik was bijvoorbeeld langzaam”, gaat de Deense analist verder. Van Dongen merkt op dat ‘alle goede spelers rust aan de bal hebben’.

“Als je langzaam bent, heb je meer overzicht. Dan moet je het meer daar van hebben. Als je het allebei hebt, ben je direct een topspeler”, benadrukt Perez. Van Dongen ziet dat de progressie van Kerk ‘een beetje gestokt is’ en vraagt wat Perez van Eljero Elia vindt. “Hij werd natuurlijk binnengehaald als de grote jongen die in het buitenland heeft gespeeld. Ook misschien met het beeld wat we vroeger van Elia hadden. Maar ja, hij is ook wat ouder geworden. Hij heeft het tot nu toe niet gebracht en is heel erg bezig met randzaken, als iemand wat zei. Misschien ook uit zijn eigen frustratie, omdat hij niet gebracht heeft was hij er zelf van verwacht had.”