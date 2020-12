Koeman lijkt zin te krijgen met naderend tijdelijk vertrek bij Barcelona

De kans is erg groot dat Riqui Puig in de winterse transferwindow Barcelona op huurbasis gaat verlaten, zo weet het Spaanse Estadio Deportivo te melden. De 21-jarige middenvelder komt dit seizoen niet voor in de plannen van Ronald Koeman, maar hem definitief verkopen is vooralsnog geen optie. Real Betis ligt volgens de sportkrant uit Sevilla op pole position om hem in de winter te huren, waar Puig de zwaar geblesseerde Sergio Canales moet vervangen.

Afgelopen zomer kreeg Puig al het advies van zijn trainer om zijn kunsten tijdelijk elders te vertonen, maar destijds zag hij een huurovereenkomst bij een andere club niet zitten. Vastbesloten om Koeman te overtuigen van zijn kwaliteiten werd een tijdelijk vertrek weggewuifd, maar zijn goedbedoelde intenties hebben niet het gewenste effect gesorteerd. Sinds de start van het nieuwe seizoen kwam de Spaans jeugdinternational tot welgeteld drie speelminuten in LaLiga; in de Champions League mocht hij in totaal slechts 74 minuten in actie komen. Hiermee is duidelijk dat hij in feite de laatste man in de pikorde is van de Nederlandse oefenmeester.

Begin december sprak Koeman zich al uit over de situatie van zijn pupil: "Riqui Puig moet fysiek veel sterker worden. Ik houd van spelers die elke dag hard werken om zich te ontwikkelen en die iedere mogelijkheid om beter te worden met twee handen aangrijpen. Tegenwoordig draait het voetbal niet alleen om techniek, maar zijn er ook andere kwaliteiten nodig." De trainer maakte duidelijk dat het lastig wordt om een plaats in te ruimen voor de talentvolle middenvelder. "We hebben een groot team en er zijn slechts elf namen die kunnen spelen. Op basis van de houding beslist de coach wie die namen zijn."

Het geïnteresseerde Betis zou met het huren van Puig voorsorteren op een winters vertrek van William Carvalho en bovendien kan de Catalaan voorlopig het gat opvullen dat de geblesseerde Canales achterlaat. Ook Manchester City zou op de deur hebben geklopt bij de Catalaanse grootmacht, al is manager Josep Guardiola naar verluidt alleen geïnteresseerd in een definitieve overname. Barcelona wil Puig niet verkopen, maar wenst dat hij eerst elders vlieguren maakt voor hij in aanmerking komt voor speeltijd in de hoofdmacht. De huidige verbintenis van Puig loopt aan het einde van het seizoen af, maar de Catalanen hebben een eenzijdige optie om zijn contract met twee jaar te verlengen.

Dat de relatie tussen Koeman en de jeugdinternational al de nodige deuken heeft opgelopen, werd halverwege de decembermaand duidelijk uit berichtgeving van Spaanse media. Ten overstaan van de voltallige spelersgroep werd Puig naar verluidt beschuldigd van het lekken van nieuws naar de media. De oefenmeester van Barcelona was flink uit zijn slof geschoten en had stevige vermoedens dat zijn pupil de media informeerde over de transferbeslissingen van de club.