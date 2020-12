Nieuwe gegadigde mengt zich in Turkse titelstrijd na overwinning in topper

Alanyaspor is de koppositie in de Süper Lig definitief kwijt, na de vierde nederlaag in de laatste zes wedstrijden. Galatasaray pakte zaterdagavond dankzij een 0-2 overwinning op Trabzonspor al de leiding in de Turkse competitie over, maar Alanyaspor had dankzij een overwinning op Gazisehir Gaziantep weer aan kop kunnen komen. De verrassende nummer drie van de Süper Lig won echter met 3-1 en heeft daardoor nu evenveel punten als Alanyaspor: 27.

Qua statistieken had Alanyaspor een overwicht in het duel met Gazisehir, maar de thuisploeg toonde zich uitermate efficiënt. Al na negen minuten spelen stond er een 1-0 voorsprong op het scorebord, toen Nouha Dicko ontsnapte aan de defensie van Alanyaspor en tussen de benen van doelman José Carlos Coentrão Marafona door raak schoot. Alanyaspor liet het er echter niet bij zitten en kwam na 26 minuten spelen weer op gelijke hoogte. Een schot van Davidson stuiterde via Amedej Vetrih achter zijn eigen doelman Günay Güvenç.

Drie minuten later kwam Gazisehir echter alweer op voorsprong. Kevin Mirallas legde de bal met het hoofd terug, waarna Muhammet Demir in de doelmond de bal in een leeg doel kon schieten. Met zestien minuten op de klok in de tweede helft deelde Gazisehir de genadeklap uit aan Alanyaspor. Alexandru Maxim pikte de bal na een pass van Mirallas op halverwege de helft van de bezoekers, dribbelde richting het strafschopgebied en kreeg daar de ruimte om de bal in de verre hoek te plaatsen. Door de 3-1 zege deelt Gazisehir nu de tweede plaats in de Süper Lig met Alanyaspor, op wie Galatasaray twee punten voorsprong heeft. Fenerbahçe en Besiktas volgen met één punt en twee punten achterstand op plek vier en vijf achter Alanyaspor en Gazisehir.