Messi ontbreekt na toestemming van Koeman in wedstrijd tegen Eibar

Chris Meijer 27 december 2020 • Laatste update: 12:49

Lionel Messi is komende dinsdag niet van de partij als Barcelona het opneemt tegen Eibar. Verschillende Spaanse media, onder wie Sport en Mundo Deportivo, melden dat de Argentijnse aanvaller van trainer Ronald Koeman wat extra dagen vrijaf heeft gekregen. Messi heeft de kerstdagen doorgebracht in zijn geboortestad Rosario in Argentinië.

Messi is afgelopen dinsdag na afloop van het met 0-3 gewonnen uitduel met Real Valladolid, waarin hij een keer scoorde, direct naar Argentinië gevlogen. Koeman heeft hem toestemming gegeven om vier dagen extra vakantie te nemen, waardoor de Argentijnse aanvaller pas in het nieuwe jaar weer van de partij is bij Barcelona. De spelers van Catalanen zijn zondag weer bijeen gekomen, nadat ze vier dagen vrij kregen om de kerstdagen met hun familie door te brengen.

Inmiddels is Barcelona weer begonnen aan de voorbereiding op het duel met Eibar en Messi ontbrak zondag op het trainingsveld, evenals de geblesseerden Gerard Piqué, Ansu Fati en Sergi Roberto. Ousmane Dembélé traint inmiddels al wel weer volledig mee en maakt mogelijk deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Eibar. Barcelona speelt dinsdagavond in het Camp Nou zijn laatste wedstrijd van kalenderjaar 2020.

Messi heeft tegen Real Valladolid dus al zijn laatste wedstrijd van dit kalenderjaar gespeeld. De 33-jarige aanvaller kreeg eerder dit seizoen al rust in de Champions League-wedstrijden tegen Dinamo Kiev (0-4) en Ferencváros (0-3), maar speelde wel alle competitiewedstrijden. Tegen Real Betis begon hij nog op de reservebank en kwam hij in de rust in het veld, om met twee doelpunten een belangrijke rol te spelen in een 5-2 overwinning. Op 3 januari, als Barcelona op bezoek gaat bij SD Huesca, zal Messi normaal gezien weer van de partij zijn.