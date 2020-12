Zondag, 27 December 2020

Hulk keert terug in Europese topcompetitie

Fiorentina voegt zich toe aan het lange rijtje geïnteresseerde clubs in Arek Milik. De club uit Florence wordt ook met Krzysztof Piatek (Hertha BSC) en Felipe Caicedo (Lazio) in verband gebracht. (Corriere dello Sport)

Bas Dost was niet de eerste keus van Club Brugge. De Belgische topclub onderzocht eerder de mogelijkheden om Christian Benteke, Divock Origi of Mario Mandzukic te halen, maar om uiteenlopende redenen was dat niet haalbaar. (Sporza)

Saint-Étienne aast op de komst van de transfervrije Hulk. De Braziliaanse aanvaller was in beeld bij diverse Premier League-clubs, maar door de Brexit-regels is een overstap naar Engeland inmiddels uitgesloten. (The Sun) De Braziliaanse aanvaller was in beeld bij diverse Premier League-clubs, maar door de Brexit-regels is een overstap naar Engeland inmiddels uitgesloten.

Tottenham Hotspur gaat Troy Parrott terughalen van zijn verhuurperiode aan Millwall. De aanvaller komt bij de Championship-club niet veel aan spelen toe en zal aan een andere club worden uitgeleend. (Daily Mirror)

Real Madrid maakt momenteel de meeste kans om David Alaba in te lijven. De Spaanse topclub is bereid om aan zijn salariseisen te voldoen, terwijl Bayern München daar juist weigerachtig tegenover staat. (Marca)