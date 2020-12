‘Wolverhampton Wanderers halveert torenhoge vraagprijs voor Adama Traoré’

De wegen van Adama Traoré en Wolverhampton Wanderers gaan mogelijk op korte termijn scheiden. De Engelse tak van Eurosport meldt dat de contractonderhandelingen met de Spaanse vleugelspeler voor frustraties bij manager Nuno Espirito Santo zorgen. Om die reden is Wolverhampton Wanderers bereid om mee te werken aan het vertrek van Traoré, mits er een transfersom van om en nabij veertig miljoen euro op tafel komt.

Dat is overigens de helft van de transfersom die voor de coronapandemie nog werd verlangd voor Traoré. Wolverhampton Wanderers had zijn vraagprijs aanvankelijk bepaald op tachtig miljoen euro, maar zou nu ook met de helft van dit bedrag genoegen nemen. Men realiseert zich bij the Wolves dat een dergelijk bedrag in de huidige situatie niet bepaald realistisch is. De moeizaam lopende onderhandelingen over een nieuw contract zouden de oorzaak zijn van het naderende vertrek van Traoré.

Onduidelijk is overigens waar die spanningen vandaan komen, want Traoré heeft bij the Wolves nog een contract tot medio 2023. The Sun meldde wel eerder dat Wolverhampton Wanderers met een nieuwe verbintenis de belangstelling van onder meer Liverpool, Manchester United en Barcelona voor Traoré wilde afwimpelen. De 24-jarige vleugelspeler kan dit seizoen niet altijd rekenen op een basisplaats in het elftal van Nuno Espirito Santo. Van de vijftien wedstrijden die hij dit seizoen voorlopig speelde, was hij acht keer basisspeler.

Het is een behoorlijk contrast met vorig seizoen, waarin hij in het merendeel van de wedstrijden nog als basisspeler acteerde. 90min meldde afgelopen al dat zijn aantal speelminuten dit seizoen voor frustraties zorgt bij Traoré. Het Engelse medium bracht hem in verband met een shock move naar Leeds United, waar manager Marcelo Bielsa bijzonder gecharmeerd van hem zou zijn. Traoré speelt sinds 2018 voor Wolverhampton Wanderers, dat hem voor twintig miljoen euro overnam van Middlesbrough. Eerder droeg hij het shirt van Aston Villa, Barcelona en CE L’Hospitalet.