Verratti en Navas gaan stuk om Instagram-post van Kylian Mbappé

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Kylian Mbappé krijgt de lachers op zijn hand met een post op Instagram. De 22-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain plaatste zaterdagavond laat een foto waarop hij verkleed is als cowboy. Met de beschrijving ‘El Gringo’ lijkt Mbappé te verwijzen naar een Amerikaanse actiefilm uit 2012. Onder meer ploeggenoot Marco Verratti reageert met een rijtje lachende emoji’s op de verkleedpartij van Mbappé. Keylor Navas schrijft onder de foto van Mbappé: “Jajajajaja, erg mooi mijn broer!!” In elf uur heeft de post van Mbappé al 1,7 miljoen likes opgeleverd.