‘Mesut Özil zorgt voor verdeeldheid in kleedkamer van Arsenal’

De rol van Mesut Özil bij Arsenal lijkt toch nog niet helemaal uitgespeeld te zijn. De Daily Telegraph schrijft dat een groep senior players er intern op heeft aangedrongen dat de 32-jarige aanvallende middenvelder in genade moet worden aangenomen. Özil speelde dit seizoen voorlopig nog geen minuut voor Arsenal, mede doordat hij niet is ingeschreven voor de Premier League en de Europa League.

De kans is aanwezig dat Özil na de winterse transferwindow terugkeert in de selectie van Arsenal. De 92-voudig Duits international heeft de laatste tijd indruk gemaakt op de training van the Gunners en dat heeft een aantal senior players doen besluiten om zich achter hem te scharen. Er is overigens ook een deel van de selectie dat Özil liever niet ziet terugkeren, waardoor de situatie rond de aanvallende middenvelder volgens de Daily Telegraph voor grote verdeeldheid in de kleedkamer van Arsenal zorgt.

‘Özil wil 13 miljoen per jaar inleveren om ‘gedroomde’ transfer te realiseren’

Özil is uit de gratie geraakt sinds de komst van Mikel Arteta als manager van Arsenal. Sinds de Spanjaard in december 2019 het stokje overnam van Unai Emery, speelde de Duitser slechts twaalf wedstrijden. Deze duels speelde hij overigens wel allemaal vorig seizoen, want in deze jaargang is Özil niet ingeschreven voor de Premier League en de Europa League. Derhalve speelde Özil dit seizoen nog geen minuut en in een Q&A op Twitter noemde hij zijn situatie ‘frustrerend’ en ‘heel moeilijk’, maar hij benadrukte tevens dat hij ‘graag het team wilde helpen’.

Er werd aanvankelijk gemeld dat Arsenal hem graag wil lozen in januari, omdat hij met zijn weeksalaris van ruim 380.000 euro zwaar op de begroting drukt. Mocht hij vertrekken, hebben the Gunners financiële ruimte om in januari versterkingen binnen te halen. Özil is echter niet van plan om Arsenal volgende maand te verlaten. Hij wil in ieder geval zijn tot het einde van het seizoen lopende contract uitdienen, waarmee hij nog een slordige tien miljoen euro kan opstrijken.

Vanuit Turkije klonken afgelopen week geluiden dat Özil reeds gesproken zou hebben met Fenerbahçe. Daarin zou hij te kennen hebben gegeven dat hij genoegen neemt met een jaarsalaris van acht miljoen euro om aan het einde van het seizoen de overstap naar Istanbul te maken. Fenerbahçe-president Ali Koç zou deze wens niet direct als onmogelijk hebben bestempeld. Özil mag vanaf januari officieel met andere clubs gaan praten. Mocht hij komende zomer vertrekken, komt er een einde aan een achtjarig dienstverband bij Arsenal. The Gunners namen hem in 2013 voor 47 miljoen euro over van Real Madrid en boden hem in februari 2018 een nieuw contract, dat dus over een halfjaar verloopt.